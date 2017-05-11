В Казани осужденного за мошенничество судью лишили полномочий

Госсовет РТ досрочно прекратил полномочия судьи Конституционного суда РТ Рашида Гафиятуллина 5 мая. Это связано с решением Тверского райсуда Москвы, который 20 декабря 2016 года признал Рашида Гафиятуллина виновным в мошенничестве (ч. ст. 159 УК РФ) и приговорил его к 5 годам лишения свободы, а также к штрафу в 700 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу вступил 4 мая.

Суд установил, что преступление было совершено в 2011 году. Тогда Гафиятуллин вместе с двумя подельниками предложил осужденному, который планировал оспорить вынесенное в отношении него решение суда, за 1,5 млн рублей «помочь» ему выиграть дело. Мужчина передал им эти деньги, а затем еще 3 млн рублей. Когда соучастники потребовали 7 млн, потерпевший вместо денег передал права на нежилое офисное помещение в Казани, которое злоумышленники продали. В общей сложности Гафиятуллин вместе с двумя соучастниками получили 13 млн рублей.