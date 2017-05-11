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15:25 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани осужденного за мошенничество судью лишили полномочий

Осужденного за мошенничество судью Конституционного суда лишили полномочий, об этом сообщили на заседании татарстанского парламента.

Госсовет РТ досрочно прекратил полномочия судьи Конституционного суда РТ Рашида Гафиятуллина 5 мая. Это связано с решением Тверского райсуда Москвы, который 20 декабря 2016 года признал Рашида Гафиятуллина виновным в мошенничестве (ч. ст. 159 УК РФ) и приговорил его к 5 годам лишения свободы, а также к штрафу в 700 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу вступил 4 мая.

Суд установил, что преступление было совершено в 2011 году. Тогда Гафиятуллин вместе с двумя подельниками предложил осужденному, который планировал оспорить вынесенное в отношении него решение суда, за 1,5 млн рублей «помочь» ему выиграть дело. Мужчина передал им эти деньги, а затем еще 3 млн рублей. Когда соучастники потребовали 7 млн, потерпевший вместо денег передал права на нежилое офисное помещение в Казани, которое злоумышленники продали. В общей сложности Гафиятуллин вместе с двумя соучастниками получили 13 млн рублей.

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