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13:09 (мск), источник: ИА REGNUM

Татарстан: Набережные Челны стали городским округом

Второй по значимости город Татарстана сменил «правовой статус».

Депутаты Госсовета Татарстана 11 мая единогласно наделили статусом городского округа Набережные Челны. Минуя второе чтение, соответствующий законопроект приняли в первом и третьем чтениях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам депутата Альберта Хабибуллина, сменить статус с города на городской округ Набережным Челнам пришлось из-за изменений федерального законодательства. «Ни границы, ни статус административного центра не поменяется. Мы лишь уточняем понятия», — добавил Хабибуллин.

Также единогласно депутаты включили в состав региона новый посёлок «Барсил».

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, коттеджный посёлок находится в Кощаковском сельском поселении Пестречинского района Татарстана.

«Название посёлку присвоено официальным документов от 25 марта 2017 года. Сегодня принимается новая редакция карты-схемы района. Принятие законопроекта не потребует дополнительного финансирования из бюджета», — заявил Альберт Хабибуллин.

По информации ИА REGNUM, посёлок достраивается и в целом площадь застройки составит 95 гектаров. Кроме малоэтажных домов и коттеджей проект предполагает возведение школы на 350 учеников, детсада на 165 мест, а также библиотеки и культурно-досугового центра.

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