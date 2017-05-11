Татарстан: Набережные Челны стали городским округом

Депутаты Госсовета Татарстана 11 мая единогласно наделили статусом городского округа Набережные Челны. Минуя второе чтение, соответствующий законопроект приняли в первом и третьем чтениях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам депутата Альберта Хабибуллина, сменить статус с города на городской округ Набережным Челнам пришлось из-за изменений федерального законодательства. «Ни границы, ни статус административного центра не поменяется. Мы лишь уточняем понятия», — добавил Хабибуллин.

Также единогласно депутаты включили в состав региона новый посёлок «Барсил».

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, коттеджный посёлок находится в Кощаковском сельском поселении Пестречинского района Татарстана.

«Название посёлку присвоено официальным документов от 25 марта 2017 года. Сегодня принимается новая редакция карты-схемы района. Принятие законопроекта не потребует дополнительного финансирования из бюджета», — заявил Альберт Хабибуллин.