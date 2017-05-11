В Воронеже сменился главный городской дорожник

Новый главный дорожник Воронежа был назначен на должность 4 мая. Однако, Олег Котов будет работать в статусе исполняющего обязанности до того момента, пока его не утвердит городская Дума.

Ранее Олег Котов работал в администрации Воронежской области на должности заместителя главы департамента транспорта.