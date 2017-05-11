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13:02 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже сменился главный городской дорожник

В Воронеже руководителем управления дорожного хозяйства стал Котов Олег Владимирович. Пока что чиновник работает в статусе исполняющего обязанности — сообщили в пресс-службе администрации Воронежа.

Новый главный дорожник Воронежа был назначен на должность 4 мая. Однако, Олег Котов будет работать в статусе исполняющего обязанности до того момента, пока его не утвердит городская Дума.

Ранее Олег Котов работал в администрации Воронежской области на должности заместителя главы департамента транспорта.

Напомним, до назначения нового главы управления дорожного хозяйства им руководил Максим Оськин. Кадровые перестановки произошли из-за ухода в отставку 28 апреля руководителя департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области Александра Дементьева. Новым руководителем департамента 2 мая стал Максим Оськин.

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