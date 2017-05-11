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16:04 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Губернатор Приангарья опроверг информацию о повышении взносов за капитальный ремонт

Сергей Левченко обратил внимание на то, что взносы не повышались с 2014 года.

Взносы за капитальный ремонт МКД не будут повышаться в Иркутской области, заявил губернатор региона Сергей Левченко в ходе своей пресс-конференции сегодня, 11 мая. Он отметил, что сумма взноса за капремонт не менялась с 2014 года и останется на прежнем уровне. Ранее в некоторых СМИ региона появилась информация о том, что губернатор намерен увеличить эту сумму. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Отвечу коротко: взносы не повышались с 2014 года и повышаться не будут», — заявил губернатор.

Ранее депутаты ЗС Иркутской области на заседании комитета по собственности и экономической политике обсудили поправки в областной закон, касающийся осуществления капитального ремонта. В частности, было отмечено, что 3,6 млрд рублей, которые находятся в Фонде капремонта, могут остаться неосвоенными. Заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Наталья Сдобнова отметила, что сейчас фонд сторговался на 1,42 млрд рублей. Депутаты предложили оставить этот вопрос на особом контроле комитета.

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