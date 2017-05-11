Губернатор Приангарья опроверг информацию о повышении взносов за капитальный ремонт
Сергей Левченко обратил внимание на то, что взносы не повышались с 2014 года.
Сергей Левченко обратил внимание на то, что взносы не повышались с 2014 года.
Взносы за капитальный ремонт МКД не будут повышаться в Иркутской области, заявил губернатор региона Сергей Левченко в ходе своей
«Отвечу коротко: взносы не повышались с 2014 года и повышаться не будут», — заявил губернатор.
Ранее депутаты ЗС Иркутской области на заседании комитета по собственности и экономической политике обсудили поправки в областной закон, касающийся осуществления капитального ремонта. В частности, было отмечено, что 3,6 млрд рублей, которые находятся в Фонде капремонта, могут остаться неосвоенными. Заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Наталья Сдобнова отметила, что сейчас фонд сторговался на 1,42 млрд рублей. Депутаты предложили оставить этот вопрос на особом контроле комитета.