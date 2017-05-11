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13:05 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Владимир Городецкий создал Совет отцов для защиты семейных ценностей

Решения совета носят рекомендательный характер.

Глава Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление «Об областном совете отцов при губернаторе» — новый общественный орган создан для популяризации института семьи.

Совет отцов будет собираться на свои заседания не реже 2 раз в год. Проводить заседания будет либо сам Владимир Городецкий, либо его заместитель по совету Игорь Гришунин, также возглавляющий в Заксобрании НСО комитет по социальное политике Впрочем, эту функцию могут поручить и одному из 39 членов совета, в который включены председатели советов отцов из районов области.

Большинство членов совета — руководители и заместители руководителей администраций районов, а также местные депутаты и руководители бюджетных учреждений. Также в совет вошли главы и заместители глав районов, депутаты рай- и сельсоветов, руководители различных бюджетных учреждений. Кроме того, среди членов совета исполнительный директор акционерного общества «НЭВЗ-КЕРАМИКС» Олег Медведко, священник Казанского храма поселка Краснообска Андрей Ромашко, охранник акционерного общества «Новосибирский аффинажный завод» Петр Колосов и другие.

Решения совета носят рекомендательный характер. Его техническое сопровождение ляжет на минсоцразвития.

Добавим, советы отцов действуют в Хабаровске, Пензе, Туве, Нижнем Новгороде, Ульяновской, Астраханской, Ростовской, Ивановской и Владимирской областях, Алтайском крае.

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