Владимир Городецкий создал Совет отцов для защиты семейных ценностей
Решения совета носят рекомендательный характер.
Решения совета носят рекомендательный характер.
Глава Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление «Об областном совете отцов при губернаторе» — новый общественный орган создан для популяризации института семьи.
Совет отцов будет собираться на свои заседания не реже 2 раз в год. Проводить заседания будет либо сам Владимир Городецкий, либо его заместитель по совету Игорь Гришунин, также возглавляющий в Заксобрании НСО комитет по социальное политике Впрочем, эту функцию могут поручить и одному из 39 членов совета, в который включены председатели советов отцов из районов области.
Большинство членов совета — руководители и заместители руководителей администраций районов, а также местные депутаты и руководители бюджетных учреждений. Также в совет вошли главы и заместители глав районов, депутаты рай- и сельсоветов, руководители различных бюджетных учреждений. Кроме того, среди членов совета исполнительный директор акционерного общества «НЭВЗ-КЕРАМИКС» Олег Медведко, священник Казанского храма поселка Краснообска Андрей Ромашко, охранник акционерного общества «Новосибирский аффинажный завод» Петр Колосов и другие.
Решения совета носят рекомендательный характер. Его техническое сопровождение ляжет на минсоцразвития.
Добавим, советы отцов действуют в Хабаровске, Пензе, Туве, Нижнем Новгороде, Ульяновской, Астраханской, Ростовской, Ивановской и Владимирской областях, Алтайском крае.