Кишиневский суд выдал подписные листы для сбора подписей за проведение референдума

Социалисты начали сегодня сбор подписей для организации референдума по вопросу об отставке мэра столицы Дорина Киртоакэ. Подписные листы выдал суд столичного сектора Буюканы. Инициативной группе предстоит за 60 дней собрать около 63 тысяч подписей.

«Мы уверены, что довольно легко соберем нужное количество подписей. Город деградирует, люди устали от того, что происходит в муниципии Кишинев. Но самое главное, что люди смогут выбрать мэра, который оправдает их ожидания», — говорит глава инициативной группы Ион Чебан.

Собранные подписи представят на проверку в кишиневский суд сектора Буюканы, затем направят в Центральную избирательную комиссию, которая назначит дату проведения референдума.

Дорин Киртоакэ отказался комментировать инициативу Партии социалистов.

«Я не буду давать никаких комментариев и желаю им успехов. Так же, как в 2008—2009 году, когда она впервые пытались провести референдум. Они уже десять лет занимаются одним и тем же», — высказался мэр столицы Дорин Киртоакэ.