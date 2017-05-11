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13:16 (мск), источник: РИА Новости

НАТО не будет участвовать в боях против ИГ*, заявил Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 11 мая — РИА Новости. НАТО даже при формальном вступлении в коалицию по борьбе с запрещенной в России группировкой «Исламское государство»* не будет участвовать в боях, а ограничится технической поддержкой и обучением национальных сил, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Источник: AP 2017

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Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли НАТО формально вступить в коалицию под командованием США, он сказал, что этот вопрос обсуждается. Генсек выразил надежду, что решение по данному вопросу удастся принять к саммиту НАТО 25 мая.

«Если НАТО вступит в коалицию, это не изменит роль НАТО… НАТО не будет участвовать в боевых операциях, никто не запрашивал, чтобы НАТО сыграла роль в боевых операциях ни в Сирии, ни в Ираке», — сказал Столтенберг на пресс-конференции в Берлине, которая транслируется на интернет-сайте альянса.

«Мы продолжим предоставлять помощь с использованием самолетов (дальнего радиолокационного обнаружения) AWACS, обучать силовиков в Ираке», — заявил генсек.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Комментарии
1
Ярослав Цимбалюк
Разумное решение
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