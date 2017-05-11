Депутат омского горсовета Свешникова проиграла приставам суд из-за автомобиля
Народная избранница требовала, чтобы приставы вернули ей арестованную за долги по «коммуналке» иномарку.
Народная избранница требовала, чтобы приставы вернули ей арестованную за долги по «коммуналке» иномарку.
Первомайский районный суд опубликовал решение по тяжбе между депутатом омского горсовета от «Справедливой России» Еленой Свешниковой и отделом судебных приставов по Советскому округу. Победили приставы.
В январе судебные приставы наложили арест на принадлежащий Свешниковой автомобиль Toyota Vitz. Произошло это после того, как народная избранница задолжала 140 тысяч за коммунальные услуги: электричество, отопление и горячую воду. «Эсерка» посчитала арест незаконным и подала в суд административное исковое заявление, чтобы обжаловать решение приставов.
Злата Кирилюк, судья Первомайского районного суда:
— При рассмотрении дела суд пришёл к выводу об отсутствии нарушений норм действующего законодательства со стороны судебного
Елена Свешникова направила апелляцию в Омский областной суд, но судебная коллегия оставила решение Первомайского райсуда без изменений. Требования истицы не удовлетворили.
Как сообщалось ранее, Свешникова не платила за квартиру, где живёт вместе с мужем и четырьмя детьми, потому что с ней не заключался договор социального найма на эту недвижимость. Квартиру выделили её