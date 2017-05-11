Депутат омского горсовета Свешникова проиграла приставам суд из-за автомобиля

В январе судебные приставы наложили арест на принадлежащий Свешниковой автомобиль Toyota Vitz. Произошло это после того, как народная избранница задолжала 140 тысяч за коммунальные услуги: электричество, отопление и горячую воду. «Эсерка» посчитала арест незаконным и подала в суд административное исковое заявление, чтобы обжаловать решение приставов.

Злата Кирилюк, судья Первомайского районного суда:

— При рассмотрении дела суд пришёл к выводу об отсутствии нарушений норм действующего законодательства со стороны судебного пристава-исполнителя. Арест на имущество Свешниковой Е. И. наложен в рамках сводного исполнительного производства, в том числе о взыскании с неё как с должника задолженности по коммунальным платежам, направлен на обеспечение сохранности имущества должника, исключения возможного отчуждения его должником не в интересах исполнительного производства и возможности его последующей реализации в счёт погашения задолженности.

Елена Свешникова направила апелляцию в Омский областной суд, но судебная коллегия оставила решение Первомайского райсуда без изменений. Требования истицы не удовлетворили.