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13:24 (мск), источник: Om1.ru

Депутат омского горсовета Свешникова проиграла приставам суд из-за автомобиля

Народная избранница требовала, чтобы приставы вернули ей арестованную за долги по «коммуналке» иномарку.

Первомайский районный суд опубликовал решение по тяжбе между депутатом омского горсовета от «Справедливой России» Еленой Свешниковой и отделом судебных приставов по Советскому округу. Победили приставы.

В январе судебные приставы наложили арест на принадлежащий Свешниковой автомобиль Toyota Vitz. Произошло это после того, как народная избранница задолжала 140 тысяч за коммунальные услуги: электричество, отопление и горячую воду. «Эсерка» посчитала арест незаконным и подала в суд административное исковое заявление, чтобы обжаловать решение приставов.

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Злата Кирилюк, судья Первомайского районного суда:

 — При рассмотрении дела суд пришёл к выводу об отсутствии нарушений норм действующего законодательства со стороны судебного пристава-исполнителя. Арест на имущество Свешниковой Е. И. наложен в рамках сводного исполнительного производства, в том числе о взыскании с неё как с должника задолженности по коммунальным платежам, направлен на обеспечение сохранности имущества должника, исключения возможного отчуждения его должником не в интересах исполнительного производства и возможности его последующей реализации в счёт погашения задолженности.

Елена Свешникова направила апелляцию в Омский областной суд, но судебная коллегия оставила решение Первомайского райсуда без изменений. Требования истицы не удовлетворили.

Как сообщалось ранее, Свешникова не платила за квартиру, где живёт вместе с мужем и четырьмя детьми, потому что с ней не заключался договор социального найма на эту недвижимость. Квартиру выделили её отцу-ветерану, а тот поселил в ней дочь с её большим семейством. Когда ветеран умер, Свешникова перестала платить за коммунальные услуги, потому что жильё на неё не переоформили. После скандального визита приставов должница объявила голодовку. Но в партии её позицию не поддержали и лишили Свешникову статуса лидера фракции.

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