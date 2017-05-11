Омские коммунисты считают слишком крутым уголовное наказание ловцу покемонов Соколовскому

Соколовский еще давно стал известен как «ловец покемонов» в одной из церквей. Видные омские политики не остались в стороне от громкого судебного процесса — региональные коммунисты посчитали уголовное наказание слишком жестким для подобного преступления.

«Административного наказания Соколовский заслуживает точно. Ну вы только представьте — пришел к вам домой незнакомый человек и начал ловить покемонов. Или в кабинет ФСБ пришел и там их начал ловить. В церковь люди приходят с несколько другими целями. Я не считаю, конечно, что это преступление уголовного характера, это слишком круто, но административного уж точно», — заявил депутат ЗС Омской области от КПРФ Андрей Алехин.