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13:28 (мск), источник: СуперОмск

Омские коммунисты считают слишком крутым уголовное наказание ловцу покемонов Соколовскому

Блогера Руслана Соколовского признали виновным в возбуждении ненависти, а также в оскорблении чувств верующих и в «незаконном обороте специальных технических средств».

Соколовский еще давно стал известен как «ловец покемонов» в одной из церквей. Видные омские политики не остались в стороне от громкого судебного процесса — региональные коммунисты посчитали уголовное наказание слишком жестким для подобного преступления.

«Административного наказания Соколовский заслуживает точно. Ну вы только представьте — пришел к вам домой незнакомый человек и начал ловить покемонов. Или в кабинет ФСБ пришел и там их начал ловить. В церковь люди приходят с несколько другими целями. Я не считаю, конечно, что это преступление уголовного характера, это слишком круто, но административного уж точно», — заявил депутат ЗС Омской области от КПРФ Андрей Алехин.

А только что стало известно, что, несмотря на требования прокуратуры дать молодому человеку 3,5 года тюрьмы, Верх-Исетский суд Екатеринбурга назначил Соколовскому 3,5 года условно.

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