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13:59 (мск), источник: Noi.md

Воронин об «историческом компромиссе» в парламенте

Лидер ПКРМ Владимир Воронин уверен, что так называемый компромисс, достигнутый ПСРМ и ДПМ относительно изменения избирательной системы, является фарсом, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

Лидер коммунистов изложил свои взгляды на эту тему на сегодняшней пресс-конференции. По его словам, после голосования в парламенте на прошлой неделе стало ясно, что обе стороны действуют согласованно.

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«Я не могу не сказать о так называемом историческом компромиссе между ПСРМ и ДПМ. Все произошло именно так, как мы давно предсказывали: ПСРМ и ДПМ действуют скоординированно, начиная с выборов Тимофти, разделив государства на две неравные части. Большая часть досталась демократам, а социалисты довольствуются маленькой частью», — заявил Воронин.

Политик отметил, что демократы хотели внедрить именно смешанную избирательную систему, даже если они первоначально продвигали голосование по одномандатным округам. Он подчеркнул, что на самом деле социалисты сыграли на руку демократам, помогая им косвенно оставаться у власти. «Все получилось именно так, как они планировали. Демократы высоко подняли планку, агитируя за одномандатное голосование и аргументируя это тем, что якобы их поддерживает весь народ. Вопрос в том, насколько независим Додон от этого режима?», -отмечает Воронин.

По его словам, широкий консенсус, в котором демократы сейчас убеждают внешних партнеров Молдовы, фактически имитируется, в то время как пять оппозиционных партий, в том числе Партия коммунистов, выступают категорически против изменения избирательной системы. Политик призвал Венецианскую комиссию принять критическую позицию по отношению к намерениям властей.

«Если Венецианская комиссия не примет жесткую позицию по этому вопросу, если оставит небольшую лазейку для этих изменений, будет огромный скандал, и никто не знает, чем это закончится. Все должны очень серьезно подумать, что нас ждет в перспективе. Они наверняка попытаются довести до конца этот удар против государства», — подчеркнул Владимир Воронин.

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