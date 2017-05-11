Додон объяснил, в каком случае не промульгирует проект о смешанном голосовании

Президент привел членам делегации свои аргументы против учреждения одномандатного голосования, предложенного Демократической партией, высказавшись за переход к смешанной системе.

«В ходе бесед была затронута проблема изменения избирательной системы и политическая ситуация, приведшая к предложению смешанной избирательной системы. Я подтвердил свою позицию, высказавшись категорически против одномандатной избирательной системы. В то же время, я отметил, что твердо выступаю за введение смешанной избирательной системы», — подчеркнул Додон.

Президент выступил также с предупреждением в адрес правящей коалиции, уточнив, что не одобрит проект изменения избирательного законодательства, если не будут приняты во внимание рекомендации Венецианской комиссии.

«При доработке проекта изменения избирательной системы в парламенте необходимо учесть рекомендации Венецианской комиссии. В противном случае, окончательное одобрение и промульгация этого законопроекта президентом будет проблематичным», — заявил Додон.