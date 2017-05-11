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13:40 (мск), источник: РИА Новости

В Турции назвали условия для разблокирования «Википедии»

АНКАРА, 11 мая — РИА Новости. Турецкие власти готовы разблокировать интернет-энциклопедию Wikipedia, если оттуда уберут контент о поддержке Турцией терроризма и если Wikipedia будет платить налоги, заявил министр транспорта, судоходства и связи cтраны Ахмет Арслан в четверг.

Источник: Reuters

Совет по информационным технологиям и связи Турции ранее сообщил, что «в соответствии с законом 5651, в результате проведения технической и юридической оценки с 29 апреля применяются административные меры по отношению к сайту wikipedia.org».

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Ранее закон неоднократно критиковался оппозицией, так как он, по ее мнению, не только нарушает свободу слова, но и серьезно ограничивает право граждан на доступ к информации.

«Нельзя показывать Турцию как страну, которая поддерживает терроризм, такое предвзятое освещение наносит большой вред стране и ее имиджу за рубежом. Редакторы Wikipedia отправленные нами тексты не ставили на сайт, не убирали неправильный контент. Поэтому было принято решение о закрытии доступа. Сейчас идет судебное разбирательство. Но если Wikipedia исправит ошибки и разместит верную информацию, мы откроем доступ», — сказал министр в эфире текеканала NTV.

«Мы ожидаем, что они будут действовать в рамках законодательства. Мы хотим, чтобы полностью выполнялись требования судебных инстанций, и требуем, чтобы эта площадка не использовалась как часть кампании по очернению Турции. Еще важнее, чтобы в Турции было открыто их представительство. Они получают доход с деятельности, которую ведут в Турции. Мы хотим, чтобы они платили налоги», — добавил Арслан.

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