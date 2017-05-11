Аббас прибыл в Сочи на переговоры с Путиным
СОЧИ, 11 мая. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Сочи, где он в четверг проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил журналистам
СОЧИ, 11 мая. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Сочи, где он в четверг проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил журналистам
«Сегодня начнутся
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Ранее посол Палестины в РФ Абдель Хафез Нофаль высказал предположение, что главной темой переговоров станет
В Кремле также сообщили, что Путин и Аббас в режиме телемоста примут участие в церемонии открытия в Вифлееме многофункционального культурного комплекса, построенного при содействии России.