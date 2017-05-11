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13:44 (мск), источник: ИА REGNUM

В Совфеде отметили амбиции Киева в связи с заявлениями о Кубани

В Совфеде предложили украинскому министру инфраструктуры Владимиру Омеляну освободить место другим политикам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая.

Министр инфраструктуры в интервью РБК-Украина заявил, что авиасообщение между Россией и Украиной будет восстановлено когда РФ вернет республике «Крым, восток Украины, а также Кубань и остальные “захваченные” некогда Россией украинские территории».

Украинские политики и чиновники обитают в какой-то иной реальности, отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Я уже не говорю о всей смысловой абсурдности заявления — Кубань никогда Украине не принадлежала. Но каковы амбиции! Киев уже четвертый год доказывает свою полную неспособность замириться с Донбассом, в буквальном смысле отталкивая от себя эти земли, и одновременно замахивается на исконно российские территории», — отметил сенатор.

Парламентарий сравнил министра с выдохшимся спортсменом.

«Все это очень напоминает спортсмена, у которого на исходе своей карьеры только и хватает сил, чтобы пробежать стометровку, но обещающего завтра побить мировой рекорд. Не пора ли освободить место другим политикам», — рассуждает Клинцевич.

Украинские чиновники не раз высказывали притязания на Кубань и другие российские регионы. Так, в июне 2016 года со сходным заявлением выступил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, который потребовал вернуть себе часть регионов. К их числу губернатор отнес Курскую, Брянскую, Воронежскую, Ростовскую области и Краснодарский край.

Вместе с тем власти Кубани готовы отправить руководству Украины учебники по краевой истории и географии «для восполнения пробела в знаниях о регионе», сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, комментируя заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что Кубань — «захваченная украинская территория».

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