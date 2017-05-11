В Совфеде отметили амбиции Киева в связи с заявлениями о Кубани
В Совфеде предложили украинскому министру инфраструктуры Владимиру Омеляну освободить место другим политикам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая.
В Совфеде предложили украинскому министру инфраструктуры Владимиру Омеляну освободить место другим политикам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая.
Министр инфраструктуры в интервью
Украинские политики и чиновники обитают в
«Я уже не говорю о всей смысловой абсурдности заявления — Кубань никогда Украине не принадлежала. Но каковы амбиции! Киев уже четвертый год доказывает свою полную неспособность замириться с Донбассом, в буквальном смысле отталкивая от себя эти земли, и одновременно замахивается на исконно российские территории», — отметил сенатор.
Парламентарий сравнил министра с выдохшимся спортсменом.
«Все это очень напоминает спортсмена, у которого на исходе своей карьеры только и хватает сил, чтобы пробежать стометровку, но обещающего завтра побить мировой рекорд. Не пора ли освободить место другим политикам», — рассуждает Клинцевич.
Украинские чиновники не раз высказывали притязания на Кубань и другие российские регионы. Так, в июне 2016 года со сходным заявлением выступил глава Донецкой областной
Вместе с тем власти Кубани готовы отправить руководству Украины учебники по краевой истории и географии «для восполнения пробела в знаниях о регионе», сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, комментируя заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что Кубань — «захваченная украинская территория».