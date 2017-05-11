Песков не стал комментировать решение суда по делу Соколовского и освобождение Меламеда

СОЧИ, 11 мая. /ТАСС/.
«Я это оставляю без комментариев. Это не наш вопрос», — сказал он журналистам.
Ранее стало известно, что Меламед, обвиняемый в растрате более 220 млн рублей корпорации, освобожден
По словам собеседника агентства, Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение в отношении Меламеда и Понурова. «Обвинительное заключение не утверждено и возвращено следователю для устранения нарушений», — сказал собеседник агентства.
Песков также отказался комментировать решение суда Екатеринбурга приговорить к условному сроку блогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в местном храме.
«Мы не комментируем судебные решения. Это резонансный случай, но мы не имеем права комментировать судебные решения», — добавил