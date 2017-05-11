Админресурс на президентских выборах в Иркутской области применятся не будет — губернатор

Выборы в Государственную Думу в Иркутской области были признаны самыми демократичными в стране, заявил глава региона Сергей Левченко во время своей пресс-конференции сегодня, 11 мая. Он отметил, что в ходе прошлогодней федеральной кампании не применялся административный ресурс. Так будет и на президентских выборах, заверил губернатор. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Президентская кампания будет похожа на выборы в Госдуму в 2016 году. Тогда наши выборы признали самыми демократичными в России, так как не административный ресурс со стороны губернатора не применялся. Так будет и сейчас. Интерес у жителей к этим выборам будет выше, чем на местных. В любом случае какие бы выборы ни проходили, я убежден, что явку надо повышать. Человек, за которого проголосовало несколько процентов населения, будь то мэр, губернатор или президент, не имеет право говорить от лица всего населения», — сказал Сергей Левченко.

Напомним, губернатор Иркутской области планирует поднять явку на президентских выборах референдумом за возврат прямых выборов мэра Иркутска.