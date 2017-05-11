Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
Сыр и молоко оправдали
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Генштаб предупредил об угрозе внезапного ядерного удара по России
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
«Ростов» опроверг информацию о снятии с чемпионата России
Отдушина для Великого: почему Овечкину нужна сборная России
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
"Суд не отдаст ей внучку": Дана Борисова высказалась о матери
«Резво отступают»: майор ДНР о бегстве солдат ВСУ
Родстер «Крым»: новые подробности амбициозного проекта
BMW на пороге революции (видео про будущее марки)
Фоторепортажи
12Бал Met Gala 2017
860 лет назад родился Cид Вишес
9Юбилей Корейской народной армии
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
16:11 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Админресурс на президентских выборах в Иркутской области применятся не будет — губернатор

Сергей Левченко заявил, что выборы в Госдуму в Приангарье были самыми демократичными в стране.

Выборы в Государственную Думу в Иркутской области были признаны самыми демократичными в стране, заявил глава региона Сергей Левченко во время своей пресс-конференции сегодня, 11 мая. Он отметил, что в ходе прошлогодней федеральной кампании не применялся административный ресурс. Так будет и на президентских выборах, заверил губернатор. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Президентская кампания будет похожа на выборы в Госдуму в 2016 году. Тогда наши выборы признали самыми демократичными в России, так как не административный ресурс со стороны губернатора не применялся. Так будет и сейчас. Интерес у жителей к этим выборам будет выше, чем на местных. В любом случае какие бы выборы ни проходили, я убежден, что явку надо повышать. Человек, за которого проголосовало несколько процентов населения, будь то мэр, губернатор или президент, не имеет право говорить от лица всего населения», — сказал Сергей Левченко.

Напомним, губернатор Иркутской области планирует поднять явку на президентских выборах референдумом за возврат прямых выборов мэра Иркутска.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ученики в Иркутской области пробираются в школу через реку
«Ловца покемонов» Соколовского приговорили к условному сроку
Совет Евросоюза утвердил безвизовый режим для Украины
СМИ сообщили о возможном аресте резиденции посла США в Москве
Путин подписал указ против анонимности в сети
В Счетной палате рассказали, как россияне используют маткапитал
Эксперт: Канада выиграет ЧМ по хоккею в третий раз подряд
Google оплатил штраф в размере 438 миллионов рублей
Спорт
Массимо Каррера: Надеюсь, я выиграл первый чемпионат из многих Главный тренер «Спартака» дал невероятное количество интервью итальянским СМИ после чемпионства красно-белых
Авто
В Москве ищут водителя BMW, напавшего на мать с детьми Инцидент произошел на пешеходном переходе в центре Москвы, когда женщина с двумя детьми переходила дорогу
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс Актер, прославившийся благодаря сотрудничеству с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и Кевин Смит, умер в возрасте 77 лет
Недвижимость
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
В Москве построят 49 станций метро за три года
В Москве из-за холодов вновь включили отопление
В границах Москвы построят «город» на 77 тысяч жителей
Леди
Пара устроила себе необычную и очень красивую свадьбу (фото) Влюбленные решили сделать этот важный день незабываемым
Дети
Полина Гагарина вышла на сцену через 2 недели после родов Певица появилась на сцене в элегантном платье-бюстье.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь