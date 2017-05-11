Сергей Носов подтвердил свои политические амбиции

Нижнетагильский мэр Сергей Носов решил пойти на выборы осенью 2017 года. Об этом он сообщил корреспонденту «АиФ-Урал» в четверг, 11 мая, на политсовете партии «Единая Россия», который проходит в здании СИНХа.

Сергей Носов подтвердил, что подал документы на участие в праймериз по выборам главы Нижнего Тагила. Кроме его кандидатуры, на праймериз завились еще три человека. В их числе спикер нижнетагильской думы Александр Маслов первый заместитель мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Сегодня в здании Уральского государственного экономического университета проходит политсовет «Единой России» по выдвижению кандидатур по праймериз на выборы губернатора Свердловской области.