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13:47 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Городецкий: необходимо усилить контроль за домами, сданными для переселения из ветхого жилья

НОВОСИБИРСК, 11 мая, ФедералПресс. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий сообщил, что в регионе будет усилен контроль за объектами, которые сдаются в рамках программы расселения ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

На аппаратном совещании, которое прошло 10 мая, губернатор заявил, что Новосибирская область будет добиваться получения дополнительного финансирования на реализацию программы переселения ветхого и аварийного жилья. Одновременно с этим регионы будут прорабатывать механизмы эффективного решения проблемы ветхого жилфонда.

Городецкий отметил, что программа расселения в регионе идет по плану: к 1 сентября планируют расселить 776 аварийных домов, признанных аварийными в январе 2012 года. Но продолжать программу обязательно, так как за время ее реализации с 2013 по 2017 годы на учет было поставлено еще 230 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

Самым проблемным с точки зрения аварийного жилого фонда является Новосибирск, который «богат» ветхими бараками, 70% из которых исключены из программы капремонта и не обслуживаются управляющими компаниями. Губернатор отметил, что по этой причине и стоит продлевать программу, однако финансовую поддержку получат те регионы, которые прорабатывают новые механизмы решения проблем аварийного жилья.

«Уверен, что на региональном уровне одним из главных инструментов работы по расселению граждан из аварийного фонда может стать привлечение застройщиков к освоению площадок, занятых ветхим и аварийным жильём, в рамках программ по развитию территорий», — отметил губернатор.

Также Городецкий подчеркнул, что в регионе необходимо усилить контроль над объектами, которые сдаются в рамках реализации программы, чтобы исключить факты приёмки жилья ненадлежащего качества.

«Правительство России очень жёстко оценивает работу регионов в области расселения граждан из аварийного жилья. Рассчитывать на получение федерального финансирования может только тот, кто уже начал работать в данном направлении. Именно поэтому нам необходимо доказать, что мы способны решать проблему эффективно», — сказал губернатор.

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