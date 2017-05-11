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15:23 (мск), источник: РИА Новости

Парламент Татарстана принял проект в поддержку пострадавших вкладчиков

КАЗАНЬ, 11 мая — РИА Новости, Ирина Дурницына. Депутаты Госсовета Татарстана на заседании в четверг внесли поправки в Земельный кодекс республики, которые позволят правительству выделять земельные участки для помощи обманутым дольщикам и пострадавшим от банковского кризиса вкладчикам.

Источник: РИА Новости

Законопроект, внесенный кабинетом министров республики, разработан в рамках реализации мер, направленных на поддержку лиц, пострадавших от действий финансовых, кредитных организаций и недобросовестных застройщиков.

«Земельный кодекс Татарстана разрешает предоставлять землю (из государственной или муниципальной собственности — ред.) без торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов при условии их соответствия определенным критериям. Теперь этот перечень предлагается расширить дополнительным критерием, предусматривающим поддержку лиц, пострадавших от действия или бездействия недобросовестных застройщиков и деятельности финансовых и кредитных организаций, зарегистрированных на территории Татарстана», — сказал министр земельных и имущественных отношений республики Азат Хамаев, представляя законопроект.

По словам Хамаева, в дальнейшем будет разработан механизм реализации закона. Предполагается, что в случае необходимости земельный участок будет выделяться специализированному юрлицу для реализации социально значимых проектов, а часть прибыли от реализации пойдет на удовлетворение требований пострадавших лиц.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин обратился к премьер-министру республики с предложением не затягивать с подготовкой подзаконных актов и принять их в ближайшие сроки. Законопроект будет направлен на подписание президенту Татарстана.

ЦБ РФ 3 марта отозвал лицензии на осуществление банковских операций у трех татарстанских банков — Татфондбанка, Интехбанка и «Анкор банка сбережений». По данным ЦБ, «дыра» в балансе Татфондбанка по состоянию на 1 февраля 2017 года составила порядка 96,7 миллиарда рублей, до введения временной администрации ее размер оценивался в 43 миллиарда рублей. Обязательства Интехбанка превысили его активы на 14 миллиардов рублей. Пострадавшие вкладчики банков регулярно устраивали митинги, инициативная группа неоднократно встречалась с премьер-министром Татарстана, министрами экономического и социального блоков, выдвигая свои требования по выходу из сложившейся ситуации.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с президентом РФ сообщил о том, что в республике будет создан специальный фонд, который за счет коммерческого использования переданной ему земли будет зарабатывать деньги для «погорельцев» банков и обманутых дольщиков.

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