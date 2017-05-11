Партия власти нашла кандидатов на выборы губернатора Свердловской области
Кроме временно исполняющего обязанности главы региона, назвали еще одного претендента.
Кроме временно исполняющего обязанности главы региона, назвали еще одного претендента.
Сегодня, 11 мая, на политсовете свердловского отделения «Единой России» выбрали кандидатов на праймериз по выборам губернатора Свердловской области. Член высшего совета партии Сергей Носов назвал только две кандидатуры, передает корреспондент «АиФ-Урал» с места событий.
По словам господина Носова, что Евгений Куйвашев является первой кандидатурой на участие в праймериз, поскольку президент РФ Владимир Путин уже определился с этой кандидатурой, назначив его временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. А затем назвал его оппонента.
«Я категорически не согласен с термином “спарринг-партнер”, но процедура праймериз предусматривает альтернативу, — отметил Сергей Носов. — И логично было бы, чтобы вторым стал Виктор Шептий».
В свою очередь зампредседателя Законодательного собрания Свердловской области назвал миссию, которую ему поручили, «довольно своеобразной». А Евгений Куйвашев отметил, что пошел на праймериз исключительно за поддержкой уральцев: «Заодно это будет отчет о моей проделанной работе».
В итоге в праймериз от свердловского отделения «Единой России» будут участвовать две кандидатуры — Евгений Куйвашев и Виктор Шептий. Через месяц, 10 июня, состоится конференция по выдвижению конкретного кандидата на выборы губернатора свердловской области.