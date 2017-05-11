Главный конкурент главы Златоуста объяснил, почему добровольно сошел с дистанции

Предполагается, что градоначальник предварительно обсудил ситуацию с губернатором. «Евгений Николаевич попросил меня остаться работать в Челябинске. Должность, которую я сейчас занимаю, не менее ответственная и предстоит многое сделать», — рассказал агентству «Урал-пресс-информ» Роман Болотов.

Роман Болотов был один из фаворитов конкурса на должность мэра и главным конкурентом действующего главы Златоуста Вячеслава Жилина. На его решение сойти с дистанции повлиял разговор с его нынешним руководителем — главой Челябинска Евгением Тефтелевым.

Еще одним аргументом в пользу самоотвода Роман Болотов назвал решение своих однопартийцев о поддержке кандидатуры Вячеслава Жилина. Глава возглавляет местную партийную ячейку и за него проголосовали все члены политсовета (лишь он один воздержался). «Я тоже член “Единой России” и подчиняюсь партийной дисциплине», — отметил теперь уже бывший конкурент.

Роман Болотов вчера позвонил Вячеславу Жилину и рассказал о своем решении отказаться от участия в конкурсе (он также честно вначале предупреждал своего бывшего руководителя о намерениях побороться за пост главы). Он пожелал главе удачи и реализации всех намеченных планов.

Как уже сообщало агентство, Роман Болотов работал в мэрии Златоуста с 2012 по 2016 годы — сначала в должности заместителя по экономическим вопросам, через два года — в качестве первого заместителя главы города Вячеслава Жилина. Управление транспорта администрации города Челябинска он возглавил 26 сентября 2016 года.