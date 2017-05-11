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14:22 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов рассказал, как шутят о хаотичной застройке Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что на полуострове бытует шутка, что решить проблему с хаотичной и незаконной застройкой побережья может только сильное землетрясение.

Источник: РИА Новости

«У нас шутят, когда иностранцы приезжают, что Ялту, с точки зрения строительных всех моментов, может спасти только 12-балльное землетрясение. Прогноз примерно такой после того, чего там настроили», — сказал Аксенов на заседании архитектурно-градостроительного совета республики.

Аксенов поручил ввести жесточайшие ограничения с точки зрения строительства и целесообразности возведения комплексов в прибрежных территориях.

«Стройка будет такая: социальное жилье, программа доступного жилья для российской семьи. Пожалуйста, зеленый свет, формируем позицию. Гостиницы, рекреационные центры, санаторные комплексы — поддерживаем, реализуем. А все эти небоскребы, коммерческие проекты ценой свыше 100 тысяч рублей за метр, пожалуйста, где-то там в стороне, приморский берег использоваться не будет, даже пусть никто не мечтает», — подчеркнул Аксенов.

По его словам, инвестклимат от подобного запрета не пострадает, так как поступлений в бюджет от них все равно не поступало.

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