Аксенов рассказал, как шутят о хаотичной застройке Крыма

«У нас шутят, когда иностранцы приезжают, что Ялту, с точки зрения строительных всех моментов, может спасти только 12-балльное землетрясение. Прогноз примерно такой после того, чего там настроили», — сказал Аксенов на заседании архитектурно-градостроительного совета республики.

«Стройка будет такая: социальное жилье, программа доступного жилья для российской семьи. Пожалуйста, зеленый свет, формируем позицию. Гостиницы, рекреационные центры, санаторные комплексы — поддерживаем, реализуем. А все эти небоскребы, коммерческие проекты ценой свыше 100 тысяч рублей за метр, пожалуйста, где-то там в стороне, приморский берег использоваться не будет, даже пусть никто не мечтает», — подчеркнул Аксенов.

По его словам, инвестклимат от подобного запрета не пострадает, так как поступлений в бюджет от них все равно не поступало.