Аксенов запретил стройки в парках и скверах Крыма

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что считает необходимым ужесточить градостроительные практики и нормы на территории особо охраняемых природных территорий Крыма, чтобы сберечь уникальный климат полуострова.

«Задача одна, установить жестко охранные зоны, парки и скверы все выделить. Никакой застройки парков и скверов не будет. Однозначно. Задача навести порядок. Это места досуга. Плотности и нагромождения застройки в парках не будет», — сказал Аксенов на заседании архитектурно-градостроительного совета республики, который посвящен презентации нового генплана Ялты.