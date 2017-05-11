Аксенов запретил стройки в парках и скверах Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил ужесточить меры по недопущению застроек парковых зон и скверов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил ужесточить меры по недопущению застроек парковых зон и скверов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что считает необходимым ужесточить градостроительные практики и нормы на территории особо охраняемых природных территорий Крыма, чтобы сберечь уникальный климат полуострова.
«Задача одна, установить жестко охранные зоны, парки и скверы все выделить. Никакой застройки парков и скверов не будет. Однозначно. Задача навести порядок. Это места досуга. Плотности и нагромождения застройки в парках не будет», — сказал Аксенов на заседании