Губернатор: «Кредитная нагрузка на бюджет области снизилась»

«Кредитная нагрузка в 2016 году на бюджет области снизилась. В 2017 году планируем еще в два раза снизить к уровню прошлого года и должны выйти к плановым показателям. То есть долг не будет превышать 50% от собственных доходов», — сказал Николай Меркушкин.

Кроме того, как заметил глава региона, уже погашены так называемые «дорогие» кредиты коммерческих банков с высокой процентной ставкой.

«Только за счет снижения процентных ставок нам удалось сэкономить 360 млн рублей в этом году, которые перераспределены на первоочередные нужды региона », — сообщил Николай Меркушкин.