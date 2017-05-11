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14:39 (мск), источник: Volga News

Губернатор: «Кредитная нагрузка на бюджет области снизилась»

В четверг, 11 мая, в Самаре продолжается пресс-конференция губернатора Николая Меркушкина. Глава региона прокомментировал появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что долг Самарской области приблизился к критической отметке.

Источник: РИА "Новости"

«Кредитная нагрузка в 2016 году на бюджет области снизилась. В 2017 году планируем еще в два раза снизить к уровню прошлого года и должны выйти к плановым показателям. То есть долг не будет превышать 50% от собственных доходов», — сказал Николай Меркушкин.

Кроме того, как заметил глава региона, уже погашены так называемые «дорогие» кредиты коммерческих банков с высокой процентной ставкой.

«Только за счет снижения процентных ставок нам удалось сэкономить 360 млн рублей в этом году, которые перераспределены на первоочередные нужды региона », — сообщил Николай Меркушкин.

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