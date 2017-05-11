Европейский совет рекомендовал продлить на 6 месяцев погранконтроль внутри Шенгена

Европейский совет рекомендовал 11 мая 2017 года продлить на 6 месяцев временный внутренний пограничный контроль в Шенгенской зоне в исключительных обстоятельствах. Об этом сообщает пресс-служба ЕС, передает РБК-Украина.

«Начиная с даты, когда истекает срок действия предыдущего решения, Австрия, Германия, Дания, Швеция и Норвегия могут продлить пропорциональный временный пограничный контроль на максимальный период в шесть месяцев на внутренних границах», — говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, прежде чем продлить контроль, заинтересованные государства-члены должны обменяться мнениями для обеспечения того, чтобы погранконтроль осуществлялся только там, где он считается необходимым и пропорциональным.