Европейский совет рекомендовал продлить на 6 месяцев погранконтроль внутри Шенгена
Европейский совет рекомендовал 11 мая 2017 года продлить на 6 месяцев временный внутренний пограничный контроль в Шенгенской зоне в исключительных обстоятельствах.
Европейский совет рекомендовал 11 мая 2017 года продлить на 6 месяцев временный внутренний пограничный контроль в Шенгенской зоне в исключительных обстоятельствах.
Европейский совет рекомендовал 11 мая 2017 года продлить на 6 месяцев временный внутренний пограничный контроль в Шенгенской зоне в исключительных обстоятельствах. Об этом сообщает
«Начиная с даты, когда истекает срок действия предыдущего решения, Австрия, Германия, Дания, Швеция и Норвегия могут продлить пропорциональный временный пограничный контроль на максимальный период в шесть месяцев на внутренних границах», — говорится в сообщении.
Согласно информации
Так, контроль должен быть ограниченным по масштабам, частоте, местонахождению и времени, и в строгой необходимости для реагирования на серьезную угрозу и для обеспечения госполитики и внутренней безопасности