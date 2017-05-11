Антон Алиханов рассказал французским журналистам о реальной милитаризации региона
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов рассказал французским журналистам о реальной милитаризации региона.
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов рассказал французским журналистам о реальной милитаризации региона.
«Что касается милитаризации Калининградской области, то речь идёт не о миллионах солдат, а о нескольких высокотехнологичных оборонительных комплексах». Так врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов ответил французским журналистам еженедельника «Экспресс» на вопрос о том, насколько милитаризация региона мешает привлечению инвесторов. Выдержки из интервью опубликовал информационный портал «Клопс».
«В прошлом году было подписано соглашение с компанией “Арк”. Это производитель стеклянной посуды, известной у нас под брендом “Люминарк”. Совладельцами компании являются американцы. Они с нуля построят завод в Черняховске. Инвесторы готовы вкладывать средства в производство на территории области, потому что, помимо большого количества налоговых льгот, мы предоставляем также инженерную инфраструктуру. Никто ведь не боится вкладывать в Калифорнию или Неваду, хотя там находятся шахты с ядерными боеголовками. Если