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16:06 (мск), источник: Вести.Ru

Путин и Аббас по видеосвязи открыли комплекс в Вифлееме

Президент России Владимир Путин и лидер Палестины Махмуд Аббас по видеосвязи приняли участие в открытии культурно-спортивного комплекса в Вифлееме, построенного при содействии России.

В четверг Путин принял Аббаса в своей сочинской резиденции Бочаров ручей. Строительство комплекса в Вифлееме началось в 2013 году, в 2015-м Путину доложили о завершении строительства. Инвестиции составили около 3 миллиардов рублей. Строительство осуществляло управление делами президента, финансировали частные спонсоры.

На 7 тысячах квадратных метров комплекса разместились несколько залов для единоборств, бизнес-залы, концертный зал, музыкальные классы. Комплекс построен рядом с российским центром науки и культуры. Комплекс возведен на улице, которая носит имя президента РФ Владимира Путина. Рабочее название комплекса в Вифлееме «Дар эль Руссиа», что означает «Дом России».

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