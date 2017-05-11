Путин и Аббас по видеосвязи открыли комплекс в Вифлееме
Президент России Владимир Путин и лидер Палестины Махмуд Аббас по видеосвязи приняли участие в открытии
Президент России Владимир Путин и лидер Палестины Махмуд Аббас по видеосвязи приняли участие в открытии
В четверг Путин принял Аббаса в своей сочинской резиденции Бочаров ручей. Строительство комплекса в Вифлееме началось в 2013 году, в 2015-м Путину доложили о завершении строительства. Инвестиции составили около 3 миллиардов рублей. Строительство осуществляло управление делами президента, финансировали частные спонсоры.
На 7 тысячах квадратных метров комплекса разместились несколько залов для единоборств,