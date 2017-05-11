Куйвашев рассказал, с чем пойдет на выборы губернатора, а Шептий — о своей задаче на праймериз

По словам Евгения Куйвашева, для него предварительное голосование — «шанс еще раз заручиться поддержкой однопартийцев и уральцев», а Виктор Шептий видит свою миссию «в помощи в проведении этого этапа» выдвижения в кандидаты в губернаторы, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, сегодня региональный политсовет «Единой России» утвердил кандидатуры Евгения Куйвашева и Виктора Шептия для участия в праймериз по выборам кандидата в губернаторы Свердловской области. Партийная конференция «ЕР» на которой будет утвержден кандидат от партии состоится 10 июня. Праймериз пройдут по закрытой модели.

При этом, в ходе заседания регионального политсовета стало понятно, что участие Виктора Шептия в предварительном голосовании, по сути, является формальным.

Как отметил член Высшего совета партии, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, говоря о кандидатурах участников праймериз, назначение Евгения Куйвашева врио губернатора, «для него лично говорит о том, что президент определился». Он также отметил, что ему не нравится понятие «спарринг-партнер», однако процедура праймериз требует участия минимум двух кандидатов.

После этого несколько слов о своем участии сказал Виктор Шептий, который назвал его «своеобразной миссией», которую он видит в том, чтобы «направить усилия на создание команды и проведение встреч».