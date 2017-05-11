Куйвашев рассказал, с чем пойдет на выборы губернатора, а Шептий — о своей задаче на праймериз

По словам Евгения Куйвашева, для него предварительное голосование — «шанс еще раз заручиться поддержкой однопартийцев и уральцев», а Виктор Шептий видит свою миссию «в помощи в проведении этого этапа» выдвижения в кандидаты в губернаторы, передает корреспондент Накануне.RU.
Напомним, сегодня региональный политсовет «Единой России» утвердил кандидатуры Евгения Куйвашева и Виктора Шептия для участия в праймериз по выборам кандидата в губернаторы Свердловской области. Партийная конференция «ЕР» на которой будет утвержден кандидат от партии состоится 10 июня. Праймериз пройдут по закрытой модели.
При этом, в ходе заседания регионального политсовета стало понятно, что участие Виктора Шептия в предварительном голосовании, по сути, является формальным.
Как отметил член Высшего совета партии, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, говоря о кандидатурах участников праймериз, назначение Евгения Куйвашева врио губернатора, «для него лично говорит о том, что президент определился». Он также отметил, что ему не нравится понятие «спарринг-партнер», однако процедура праймериз требует участия минимум двух кандидатов.
После этого несколько слов о своем участии сказал Виктор Шептий, который назвал его «своеобразной миссией», которую он видит в том, чтобы «направить усилия на создание команды и проведение встреч».
Решением регионального политсовета были утверждены даты проведения встреч с представителями региональных и местных отделений партии — с 15 мая по 5 июня.
Добавим, что программа с которой Евгений Куйвашев пойдет на праймериз, а затем на выборы — «Пятилетка развития». Политсовет партии утвердил состав рабочей группы, который будет заниматься ее доработкой. В нее, среди прочих, войдут депутат ЗакСО, глава регионального отделения «ЕР» Виктор Шептий, депутаты регионального парламента Виктор Бабенко и Елена Чечунова, директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, глава исполкома «ЕР», депутат ЕГД Александр Косинцев, главред «Областной газеты» Дмитрий Полянин и др. Возглавит рабочую группу директор УИУ РАНХиГС, политтехнолог Александр Алексндров.
«Для меня это [участие в праймериз] — шанс еще раз заручиться поддержкой однопартийцев, уральцев, обсудить программу развития — “Пятилетку развития”. И, конечно же, как сказал президент, праймериз — это своеобразный отчет о проделанной работе. Будет интересная дискуссия. Я уверен, что в ход дискуссии мы обязательно найдем ряд хороших идей, которые будем реализовывать», — прокомментировал ситуацию Евгений Куйвашев, общаясь с прессой.
Виктор Шептий, в свою очередь, отметил: «Я понимаю, что это хорошая задача для меня, в том числе, как для руководителя регионального отделения. По сути, у нас предварительное голосование — это встреча с секретарями первичных и местных отделений. Мне, как руководителю, встретиться с коллегами на уровне первичек и местных отделений — просто здорово. Тем более, такая понятная задача — уточнить, отшлифовать программу нашего кандидата, посмотреть, на кого можно опереться во всех муниципалитетах при проведении основной избирательной кампании, обсудить, послушать новые мысли. В ближайшее время утвердим график встреч во всех территориях. Мы будем проводить 5−6 больших встреч. Я уже вижу, что люди по-доброму реагируют на такой ранний старт избирательной кампании. Им нравится, когда к ним приезжает первое лицо, советуется с ними. Миссию свою вижу — именно помочь в проведении этого этапа».