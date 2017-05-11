Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
Сыр и молоко оправдали
МВД Украины объяснило штурм офиса националистов в Киеве 9 мая
«Получаю хорошую оценку — пуля по врагу»: письма детей на фронт
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Хоккеист, травмировавший капитана сборной РФ, дисквалифицирован
Эксперт: Сборной нужны Капризов и игрок из НХЛ
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
"Суд не отдаст ей внучку": Дана Борисова высказалась о матери
«Резво отступают»: майор ДНР о бегстве солдат ВСУ
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото)
Житель Омска меняет старинный Dodge на джип
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Бал Met Gala 2017
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
15:03 (мск), источник: Югополис

Губернатор заставит мэра Первышова отремонтировать «Аврору»

Глава региона требует привлечь к ответственности тех, кто довел памятник архитектуры до полуразрушенного состояния.

В четверг, 11 мая, глава региона в сопровождении мэра города осмотрел кинотеатр «Аврора», который уже несколько лет находится на реконструкции.

Как сообщал «Югополис», в ходе брифинга 4 апреля мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что в нынешнем году краснодарский кинотеатр «Аврора» ремонтировать не будут. По словам Первышова, ремонт кинотеатра «Аврора» не является жизненно необходимым для города — приоритет в расходах должен быть отдан соцобъектам.

В ходе осмотра губернатор подчеркнул, что «Аврора» — это визитная карточка города, но сейчас памятник архитектуры находится в плачевном виде.

— От «Авроры» ничего не осталось, только остов. Должна быть ответственность у тех, кто довел здание до такого состояния. Ни о каком коммерческом использовании объекта речи быть не может. «Аврора» должна остаться кинотеатром для горожан, — заявил руководитель региона.

Губернатор отметил, что также необходимо разобраться с нерадивыми подрядчиками.

— «Аврора» требовала ремонта, но не была «убитой». Если подрядчик допустил нарушения, настаиваю обратиться в правоохранительные органы. Виновные должны ответить за причиненный ущерб, — сообщил он.

Мэр Краснодара уточнил, что для реконструкции необходимо более 600 млн рублей.

Губернатор поручил в течение двух недель разработать алгоритм пошаговой реконструкции здания с установкой конкретных сроков окончания работ.

«Аврора» — широкоформатный кинотеатр в Краснодаре, открытый в 1970 году, памятник архитектуры города. Долгое время он являлся самым современным кинотеатром юга России, а его архитектурное решение стало уникальным для своего времени. Здание кинотеатра было сдано в эксплуатацию 13 мая 1967 года. 14 лет спустя решением Краснодарского крайисполкома кинотеатр «Аврора» был признан памятником архитектуры.

В 2007 году СМИ сообщили, что на месте кинотеатра планируется построить многоцелевой торгово-административный комплекс в виде Эйфелевой башни. Как сообщал «Югополис», планировалось также строительство часовни. Был объявлен конкурс на проведение строительных работ, однако в 2009 году власти края и города отказались от планов по перестройке кинотеатра и заявили о том, что будет произведен только ремонт здания.

Зимой 2015 года здание кинотеатра было закрыто на реставрацию. Однако на сегодня специалисты подрядной организации ООО «СТК» выполнили только реставрационные работы фасада здания, на остальное не хватило денег.

Раньше ремонт осуществлялся на деньги, которые Краснодар получал из краевого бюджета в рамках подпрограммы «Краснодару — столичный облик». Но в прошлом году ее финансирование приостановили.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Расходы россиян рухнули до пятилетнего минимума
«Ловца покемонов» Соколовского приговорили к условному сроку
Совет Евросоюза утвердил безвизовый режим для Украины
СМИ сообщили о возможном аресте резиденции посла США в Москве
Путин подписал указ против анонимности в сети
В НАТО заявили об отказе участвовать в боях против ИГ
Эксперт: Канада выиграет ЧМ по хоккею в третий раз подряд
Google оплатил штраф в размере 438 миллионов рублей
Спорт
Призрак Овечкина бродит по Кельну: превью матча Россия — Дания Вы верите в то, что сборная России споткнется на датчанах? Вопрос риторический
Авто
В Москве ищут водителя BMW, напавшего на мать с детьми Инцидент произошел на пешеходном переходе в центре Москвы, когда женщина с двумя детьми переходила дорогу
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс Актер, прославившийся благодаря сотрудничеству с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и Кевин Смит, умер в возрасте 77 лет
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
В Испании стартует массовая распродажа жилья
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Леди
Пара устроила себе необычную и очень красивую свадьбу (фото) Влюбленные решили сделать этот важный день незабываемым
Дети
Полина Гагарина вышла на сцену через 2 недели после родов Певица появилась на сцене в элегантном платье-бюстье.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь