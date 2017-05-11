Губернатор заставит мэра Первышова отремонтировать «Аврору»

В четверг, 11 мая, глава региона в сопровождении мэра города осмотрел кинотеатр «Аврора», который уже несколько лет находится на реконструкции.

Как сообщал «Югополис», в ходе брифинга 4 апреля мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что в нынешнем году краснодарский кинотеатр «Аврора» ремонтировать не будут. По словам Первышова, ремонт кинотеатра «Аврора» не является жизненно необходимым для города — приоритет в расходах должен быть отдан соцобъектам.

В ходе осмотра губернатор подчеркнул, что «Аврора» — это визитная карточка города, но сейчас памятник архитектуры находится в плачевном виде.

— От «Авроры» ничего не осталось, только остов. Должна быть ответственность у тех, кто довел здание до такого состояния. Ни о каком коммерческом использовании объекта речи быть не может. «Аврора» должна остаться кинотеатром для горожан, — заявил руководитель региона.

Губернатор отметил, что также необходимо разобраться с нерадивыми подрядчиками.

— «Аврора» требовала ремонта, но не была «убитой». Если подрядчик допустил нарушения, настаиваю обратиться в правоохранительные органы. Виновные должны ответить за причиненный ущерб, — сообщил он.

Мэр Краснодара уточнил, что для реконструкции необходимо более 600 млн рублей.

Губернатор поручил в течение двух недель разработать алгоритм пошаговой реконструкции здания с установкой конкретных сроков окончания работ.

«Аврора» — широкоформатный кинотеатр в Краснодаре, открытый в 1970 году, памятник архитектуры города. Долгое время он являлся самым современным кинотеатром юга России, а его архитектурное решение стало уникальным для своего времени. Здание кинотеатра было сдано в эксплуатацию 13 мая 1967 года. 14 лет спустя решением Краснодарского крайисполкома кинотеатр «Аврора» был признан памятником архитектуры.

В 2007 году СМИ сообщили, что на месте кинотеатра планируется построить многоцелевой торгово-административный комплекс в виде Эйфелевой башни. Как сообщал «Югополис», планировалось также строительство часовни. Был объявлен конкурс на проведение строительных работ, однако в 2009 году власти края и города отказались от планов по перестройке кинотеатра и заявили о том, что будет произведен только ремонт здания.

Зимой 2015 года здание кинотеатра было закрыто на реставрацию. Однако на сегодня специалисты подрядной организации ООО «СТК» выполнили только реставрационные работы фасада здания, на остальное не хватило денег.

Раньше ремонт осуществлялся на деньги, которые Краснодар получал из краевого бюджета в рамках подпрограммы «Краснодару — столичный облик». Но в прошлом году ее финансирование приостановили.