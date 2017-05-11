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15:02 (мск), источник: Volga News

Губернатор: Цены на подключение к газовым сетям в регионе очень высоки

В четверг, 11 мая, губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел пресс-конференцию, посвященную пятилетию пребывания в должности.

Источник: Volga News

В частности, его попросили прокомментировать решение Федеральной антимонопольной службы о возбуждении антимонопольного дела в отношении губернатора и сотрудников Газпрома из-за подозрений в нарушениях на рынке транспортировки газа в регионе.

Напомним, что речь идет о договоре, подписанном еще в 2010 году, а также изменениях, внесенных в договор позже. Николай Меркушкин заметил, что в то время он еще не был руководителем региона, однако он считает, что тарифы на газ и стоимость подключения к сетям в регионе очень высоки.

Из-за этого страдает инвестиционный климат в Самарской области. Регион недополучает в рамках ряда федеральных программ 2−3 млрд рублей именно по причине заявленных тарифов. Необходимо развивать конкуренцию.

Что же касается данного конкретного дела, то надо ждать решения ФАС, после чего Газпром уже примет решение судиться или нет, отметил глава региона.

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