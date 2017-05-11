Губернатор: Цены на подключение к газовым сетям в регионе очень высоки
В четверг, 11 мая, губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел
В четверг, 11 мая, губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел
В частности, его попросили прокомментировать решение Федеральной антимонопольной службы о возбуждении антимонопольного дела в отношении губернатора и сотрудников Газпрома
Напомним, что речь идет о договоре, подписанном еще в 2010 году, а также изменениях, внесенных в договор позже. Николай Меркушкин заметил, что в то время он еще не был руководителем региона, однако он считает, что тарифы на газ и стоимость подключения к сетям в регионе очень высоки.
Что же касается данного конкретного дела, то надо ждать решения ФАС, после чего Газпром уже примет решение судиться или нет, отметил глава региона.