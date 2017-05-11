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15:01 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин: Во многих сферах в последние годы Самара вышла в лидеры

В четверг, 11 мая, губернатор Самарской области Николай Меркушкину дал прессе конференцию, посвященную пятилетию пребывания в должности.

Источник: Volga News

В том числе, журналистов интересовало, почему до 2007 года Самарская область входила в число лучших регионов в различных рейтингах, а спустя 10 лет все чаще оказывается среди аутсайдеров.

«Когда я впервые увидел бюджет Самарской области, — заметил в ответ Николай Меркушкин, — оказалось, что 1,3 млрд рублей там заложено на прессу. Это больше чем на “Крылья Советов”. В том числе в Москву 300 млн рублей. Сейчас всего на освещение деятельности правительства тратится 310 млн рублей. Так что если бы мы продолжали платить, все было бы хорошо».

По словам губернатора, безусловно, лучше эти деньги было бы потратить на другие цели: дороги, школы, больницы.

В 2012 году Самарская область уже была реципиентом, а не донором. «И это не Меркушкин сделал», — заметил Николай Иванович. — А с 2014 года мы опять стали донором. Коэффициент у региона около единицы т. е. примерно средний по России. А 12−15 лет назад был 1,72. Доходы были на 100−110 млрд в год больше, чем сегодня. Мы бы могли жить сейчас совершенно по-другому. Почему? Нельзя забывать о непростой ситуации в экономике. Были годы, когда Тольятти давал до 40% доходов бюджета области, а сейчас только 2 млрд рублей.

«В то же время во многих сферах Самара из аутсайдеров вышла в лидеры. Например, за последние годы число занимающихся спортом в регионе увеличилось в два раза. «По ледовым площадкам мы вошли в тройку лучших, — сообщил губернатор, — по всем спортсооружениям — в пятерку».

По строительству жилья наш регион первый в ПФО, а раньше был в числе последних, отметил глава региона: «Реализуются грандиозные проекты: Кошелев-проект, Южный город. Министр строительства России наш регион приводил в пример. За выполнение федеральной программы по жилью Самарская область получила премию в размере 2,3 млрд рублей».

«Федеральная программа по строительству школ — и здесь мы первые в стране, — подчеркнул губернатор. — Или взять те же дороги. На все дороги, строящиеся к ЧМ-2018 в стране уже выделено 31 млрд руб, из них Самарская область получила 14 млрд рублей».

«Все это конкретные цифры, а не дутые рейтинги», — сказал в заключение Николай Меркушкин.

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