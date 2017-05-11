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15:14 (мск), источник: СуперОмск

Начальник омской полиции Коломиец официально представил своего заместителя

Начальник УМВД России по Омской области полковник Леонид Коломиец объявил о новом назначении.

Глава омской полиции представил личному составу своего заместителя -Вячеслава Крючкова. Последний был назначен на эту должность приказом Министра внутренних дел Российской Федерации еще от 3 мая.

Вячеслав Крючков родился 5 мая 1977 года в г. Нальчике. В 2003 году окончил Нальчикский филиал Ростовского юридического института МВД России (юриспруденция); в 2014 году — Академию управления МВД России. В органах внутренних дел с 1997 года. С октября 2012 года занимал должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Омской области. Отмечен государственными и ведомственными наградами.

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