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15:16 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Как будет работать безвизовый режим для Украины

ЕС принял последнее политическое решение на пути к безвизовому режиму для украинцев. Власти Украины рассчитывают, что соглашение о безвизовых поездках в Европу для граждан страны вступит в силу в июне.

Отмена визового режима касается краткосрочных поездок — до 90 дней — и распространяется только на владельцев биометрических паспортов.

Власти Украины рассчитывают, что соглашение о безвизовых поездках в Европу для граждан страны вступит в силу в июне. Ранее стало известно, что соответствующая инициатива, одобренная Европарламентом, утверждена Советом ЕС. Это последнее политическое решение на пути безвизовых путешествий украинцев.

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Как это будет работать

Главным условием для поездок в ЕС без виз будет биометрический паспорт.

Путешествовать можно будет без права работы на срок до 90 дней каждые полгода. Это касается всех стран ЕС, за исключением Великобритании и Ирландии. Зато украинцы смогут ездить без виз в четыре страны, не входящие в ЕС, однако входящие в шенгенскую зону — Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Безвизовые переговоры Украины с ЕС идут с 2008 года, и за это время, как признали в ЕС, Украина выполнила взятые на себя обязательства.

В то же время, как пояснили в Еврокомиссии, после введения безвизового режима и дальше нужно будет предоставлять по требованию пограничников ряд документов, чтобы «доказать надлежащее материальное положение и цель путешествия».

Пограничники теоретически могут требовать показать приглашение или бронирование гостиницы, а также обратный билет и подтверждение финансовой состоятельности. Финансовую состоятельность обычно доказывают выпиской со счета или наличными из расчета 50 долларов в сутки. Эти документы пограничники стран ЕС иногда просят показать и сейчас, даже при наличии шенгенской визы.

Что нужно украинцу для безвизовой поездки?

  • Биометрический паспорт для выезда за границу
  • Подтверждение наличия денежных средств (обычно это доказывают выпиской с банковского счета или предъявлением наличности в расчете 50 долларов в сутки)
  • Документы о цели поездки
  • Полис медицинского страхования
  • Полис страхования гражданской ответственности автовладельца (в случае путешествия на автомобиле)
  • Подтверждение планов вернуться в Украину (обратный билет)

На сколько можно ехать?

  • До 90 дней в течение каждых шести месяцев
  • В деловых, туристических и семейных целях, для обучения и участия в выставках, конференциях

На что не распространяется безвизовый режим?

  • Длительное обучение в странах ЕС. Для этого нужно будет получать долгосрочную визу.
  • Права работать в ЕС и получать за это заработную плату. При трудоустройстве нужно будет возвращаться в Украину и получать рабочую визу.

И что теперь?

  • Президент Европарламента и представитель Мальты, которая сейчас председательствует в ЕС, должны подписать законодательный акт 17 мая
  • Затем акт опубликуют в «Официальном журнале» ЕС
  • Решение вступит в силу и «безвиз» заработает на 21-й день после публикации.

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