Как будет работать безвизовый режим для Украины
ЕС принял последнее политическое решение на пути к безвизовому режиму для украинцев. Власти Украины рассчитывают, что соглашение о безвизовых поездках в Европу для граждан страны вступит в силу в июне.
ЕС принял последнее политическое решение на пути к безвизовому режиму для украинцев. Власти Украины рассчитывают, что соглашение о безвизовых поездках в Европу для граждан страны вступит в силу в июне.
Отмена визового режима касается краткосрочных поездок — до 90 дней — и распространяется только на владельцев биометрических паспортов.
Власти Украины рассчитывают, что соглашение о безвизовых поездках в Европу для граждан страны вступит в силу в июне. Ранее стало известно, что соответствующая инициатива, одобренная Европарламентом, утверждена Советом ЕС. Это последнее политическое решение на пути безвизовых путешествий украинцев.
Как это будет работать
Главным условием для поездок в ЕС без виз будет биометрический паспорт.
Путешествовать можно будет без права работы на срок до 90 дней каждые полгода. Это касается всех стран ЕС, за исключением Великобритании и Ирландии. Зато украинцы смогут ездить без виз в четыре страны, не входящие в ЕС, однако входящие в шенгенскую зону — Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.
Безвизовые переговоры Украины с ЕС идут с 2008 года, и за это время, как признали в ЕС, Украина выполнила взятые на себя обязательства.
В то же время, как пояснили в Еврокомиссии, после введения безвизового режима и дальше нужно будет предоставлять по требованию пограничников ряд документов, чтобы «доказать надлежащее материальное положение и цель путешествия».
Пограничники теоретически могут требовать показать приглашение или бронирование гостиницы, а также обратный билет и подтверждение финансовой состоятельности. Финансовую состоятельность обычно доказывают выпиской со счета или наличными из расчета 50 долларов в сутки. Эти документы пограничники стран ЕС иногда просят показать и сейчас, даже при наличии шенгенской визы.
Что нужно украинцу для безвизовой поездки?
На сколько можно ехать?
На что не распространяется безвизовый режим?
И что теперь?