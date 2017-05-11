«Интеллектуальная агония»: МИД ответил на недовольство американских СМИ

Встреча президента США Дональда Трампа и Лаврова состоялась накануне в Овальном кабинете Белого дома. Американский лидер принял российского министра после его переговоров с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.
После встречи с президентом США Лавров заявил, что Трамп «четко подтвердил свою заинтересованность в том, чтобы выстраивать взаимовыгодные, деловые, прагматичные отношения».
Переговоры в Белом доме продолжались чуть более часа и прошли в закрытом для прессы режиме. Министра сопровождал российский посол в США Сергей Кисляк.
Чем недовольны американцы
Недовольство американских журналистов вызвал порядок освещения встречи российского министра с Трампом.
Представителей прессы не пустили на переговоры, стороны ограничились лишь одним фотокорреспондентом с каждой стороны.
После встречи МИД обнародовал фотографии, на которых Трамп пожимает руку Лаврову и российскому послу в США Сергею Кисляку. Американская сторона протокольные снимки не публиковала.
В результате журналисты начали спорить, допустимо ли показывать российские фото со встречи. Так, например, телеканал MSNBC показал снимки в эфире, а корреспондент объяснила, что источник фотографии — «русские». Ведущая Андреа Митчелл заявила, что администрация «не допускает свободу прессы».
В эфире CNN также показали фотографию так, как она была опубликован в Twitter российского посольства. Ведущий Вулф Блитцер при этом заявил, что «камеры американского пула не пустили в кабинет».
Fox News вовсе не стал «светить» снимки в своем эфире. Ведущая Дженна Ли заявила телезрителям, что фото можно посмотреть в интернете.
«Но мы решили их не показывать, потому что мы часть прессы США и думаем, что важно, чтобы пресса имела доступ к Белому дому», — заявила Ли.
Журналисты Washington Post пожаловались в Twitter, что они «вынуждены полагаться на российские СМИ» при освещении событий вокруг Трампа. В соцсетях стали распространяться теории заговора, согласно которым, президент скрывает свое общение с «русскими».
Реакция Захаровой
Комментируя реакцию журналистов на встречу Трампа и Лаврова, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что американские СМИ находятся в «интеллектуальной агонии».
Захарова объяснила журналистам, что форматы по освещению мероприятия определял Белый дом на правах «хозяина» встречи, и решение об ограничении доступа репортеров было принято в Вашингтоне.
Мы четко заявили, что с нашей стороны будет фотограф агентства ТАСС, который в этой поездке осуществляет функции личного фотографа министра, — соответственно, фотографии по итогам встречи были выложены в бесплатном доступе на сайте МИД и в социальных сетях.
Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД РФ
«Поэтому говорить о том, что Москва опять виновата в заговоре в Соединенных Штатах Америки… Думаю, в этой ситуации все понимают, что это настоящая истерика в американских СМИ. Можно уже говорить об интеллектуальной агонии», — добавила Захарова.
По словам дипломата, американских журналистов не слишком заинтересовал сам визит российского министра. Большинство вопросов, которые репортеры адресовали Лаврову, касались «вмешательства» Москвы в американские выборы и отставки директора ФБР Джеймса Коми.
Захарова также напомнила, что в США «не за горами новый электоральный цикл», во время которого «тема России, конечно, станет одной из ключевых».
Осенью 2018 года в США пройдут промежуточные выборы.
Кризис ценностей
Член Комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов выразил свое удивление по поводу освещения поездки Лаврова в США.
«Отношения между Россией и США достигли такого дна, что, наверное, с каждой стороны есть вопросы и предложения конфиденциального характера. Дональд Трамп хотел бы выйти из этого провала, но поскольку у него непростые отношения с американскими СМИ, то он, видимо, не хотел озвучивать им свои предложения», — заявил сенатор в эфире радио Sputnik.
«А то, что американские СМИ вообще мало освещали конкретную тематику (визит Сергея Лаврова в США — ред.) кажется странным. Ведь американцы всегда говорят об открытости своего общества, о праве на информацию. Сегодня эти ценности в США переживают глубочайший кризис. Именно Россия демонстрирует сегодня открытость, и наш президент об этом говорит, он и сам на виду. В этом смысле Трампу нужно брать пример с Путина в том, насколько можно быть открытым», — добавил член Совфеда.