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17:50 (мск), источник: РИА Новости

«Интеллектуальная агония»: МИД ответил на недовольство американских СМИ

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В российском МИД иронично прокомментировали споры американских СМИ вокруг визита Сергея Лаврова в США. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что ситуация свидетельствует об «интеллектуальной агонии» в средствах массовой информации в Штатах.

Источник: AP 2017

Встреча президента США Дональда Трампа и Лаврова состоялась накануне в Овальном кабинете Белого дома. Американский лидер принял российского министра после его переговоров с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

После встречи с президентом США Лавров заявил, что Трамп «четко подтвердил свою заинтересованность в том, чтобы выстраивать взаимовыгодные, деловые, прагматичные отношения».

Переговоры в Белом доме продолжались чуть более часа и прошли в закрытом для прессы режиме. Министра сопровождал российский посол в США Сергей Кисляк.

Чем недовольны американцы

Недовольство американских журналистов вызвал порядок освещения встречи российского министра с Трампом.

Представителей прессы не пустили на переговоры, стороны ограничились лишь одним фотокорреспондентом с каждой стороны.

После встречи МИД обнародовал фотографии, на которых Трамп пожимает руку Лаврову и российскому послу в США Сергею Кисляку. Американская сторона протокольные снимки не публиковала.

В результате журналисты начали спорить, допустимо ли показывать российские фото со встречи. Так, например, телеканал MSNBC показал снимки в эфире, а корреспондент объяснила, что источник фотографии — «русские». Ведущая Андреа Митчелл заявила, что администрация «не допускает свободу прессы».

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В эфире CNN также показали фотографию так, как она была опубликован в Twitter российского посольства. Ведущий Вулф Блитцер при этом заявил, что «камеры американского пула не пустили в кабинет».

Fox News вовсе не стал «светить» снимки в своем эфире. Ведущая Дженна Ли заявила телезрителям, что фото можно посмотреть в интернете.

«Но мы решили их не показывать, потому что мы часть прессы США и думаем, что важно, чтобы пресса имела доступ к Белому дому», — заявила Ли.

Журналисты Washington Post пожаловались в Twitter, что они «вынуждены полагаться на российские СМИ» при освещении событий вокруг Трампа. В соцсетях стали распространяться теории заговора, согласно которым, президент скрывает свое общение с «русскими».

Реакция Захаровой

Комментируя реакцию журналистов на встречу Трампа и Лаврова, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что американские СМИ находятся в «интеллектуальной агонии».

Захарова объяснила журналистам, что форматы по освещению мероприятия определял Белый дом на правах «хозяина» встречи, и решение об ограничении доступа репортеров было принято в Вашингтоне.

Мы четко заявили, что с нашей стороны будет фотограф агентства ТАСС, который в этой поездке осуществляет функции личного фотографа министра, — соответственно, фотографии по итогам встречи были выложены в бесплатном доступе на сайте МИД и в социальных сетях.
Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ

«Поэтому говорить о том, что Москва опять виновата в заговоре в Соединенных Штатах Америки… Думаю, в этой ситуации все понимают, что это настоящая истерика в американских СМИ. Можно уже говорить об интеллектуальной агонии», — добавила Захарова.

По словам дипломата, американских журналистов не слишком заинтересовал сам визит российского министра. Большинство вопросов, которые репортеры адресовали Лаврову, касались «вмешательства» Москвы в американские выборы и отставки директора ФБР Джеймса Коми.

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Захарова также напомнила, что в США «не за горами новый электоральный цикл», во время которого «тема России, конечно, станет одной из ключевых».

Осенью 2018 года в США пройдут промежуточные выборы.

Кризис ценностей

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов выразил свое удивление по поводу освещения поездки Лаврова в США.

«Отношения между Россией и США достигли такого дна, что, наверное, с каждой стороны есть вопросы и предложения конфиденциального характера. Дональд Трамп хотел бы выйти из этого провала, но поскольку у него непростые отношения с американскими СМИ, то он, видимо, не хотел озвучивать им свои предложения», — заявил сенатор в эфире радио Sputnik.

«А то, что американские СМИ вообще мало освещали конкретную тематику (визит Сергея Лаврова в США — ред.) кажется странным. Ведь американцы всегда говорят об открытости своего общества, о праве на информацию. Сегодня эти ценности в США переживают глубочайший кризис. Именно Россия демонстрирует сегодня открытость, и наш президент об этом говорит, он и сам на виду. В этом смысле Трампу нужно брать пример с Путина в том, насколько можно быть открытым», — добавил член Совфеда.

Комментарии
10
А Б
Захарова продолжает свои комментарии, не приходя в сознание, что является её интеллектуальной агонией.
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Сергей Донченко
Это Вы про Дождь, Эхо Москвы и Новую Газету ? а также Коммерсант, РБК, Ведомости ... Вы все названные СМИ считаете близнецами ?
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ваня иванов
в огонии тут только господин АБ устал отрабатывать денежки американские
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