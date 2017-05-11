«Интеллектуальная агония»: МИД ответил на недовольство американских СМИ

Источник: AP 2017

Встреча президента США Дональда Трампа и Лаврова состоялась накануне в Овальном кабинете Белого дома. Американский лидер принял российского министра после его переговоров с госсекретарем Рексом Тиллерсоном. После встречи с президентом США Лавров заявил, что Трамп «четко подтвердил свою заинтересованность в том, чтобы выстраивать взаимовыгодные, деловые, прагматичные отношения». Переговоры в Белом доме продолжались чуть более часа и прошли в закрытом для прессы режиме. Министра сопровождал российский посол в США Сергей Кисляк. Чем недовольны американцы

Недовольство американских журналистов вызвал порядок освещения встречи российского министра с Трампом.

Представителей прессы не пустили на переговоры, стороны ограничились лишь одним фотокорреспондентом с каждой стороны. После встречи МИД обнародовал фотографии, на которых Трамп пожимает руку Лаврову и российскому послу в США Сергею Кисляку. Американская сторона протокольные снимки не публиковала.

В результате журналисты начали спорить, допустимо ли показывать российские фото со встречи. Так, например, телеканал MSNBC показал снимки в эфире, а корреспондент объяснила, что источник фотографии — «русские». Ведущая Андреа Митчелл заявила, что администрация «не допускает свободу прессы».

Читайте также Трамп обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии и другие мировые проблемы

В эфире CNN также показали фотографию так, как она была опубликован в Twitter российского посольства. Ведущий Вулф Блитцер при этом заявил, что «камеры американского пула не пустили в кабинет». Fox News вовсе не стал «светить» снимки в своем эфире. Ведущая Дженна Ли заявила телезрителям, что фото можно посмотреть в интернете. «Но мы решили их не показывать, потому что мы часть прессы США и думаем, что важно, чтобы пресса имела доступ к Белому дому», — заявила Ли. Журналисты Washington Post пожаловались в Twitter, что они «вынуждены полагаться на российские СМИ» при освещении событий вокруг Трампа. В соцсетях стали распространяться теории заговора, согласно которым, президент скрывает свое общение с «русскими». Реакция Захаровой Комментируя реакцию журналистов на встречу Трампа и Лаврова, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что американские СМИ находятся в «интеллектуальной агонии». Захарова объяснила журналистам, что форматы по освещению мероприятия определял Белый дом на правах «хозяина» встречи, и решение об ограничении доступа репортеров было принято в Вашингтоне.

Мы четко заявили, что с нашей стороны будет фотограф агентства ТАСС, который в этой поездке осуществляет функции личного фотографа министра, — соответственно, фотографии по итогам встречи были выложены в бесплатном доступе на сайте МИД и в социальных сетях. Мария Захарова Официальный представитель МИД РФ

«Поэтому говорить о том, что Москва опять виновата в заговоре в Соединенных Штатах Америки… Думаю, в этой ситуации все понимают, что это настоящая истерика в американских СМИ. Можно уже говорить об интеллектуальной агонии», — добавила Захарова. По словам дипломата, американских журналистов не слишком заинтересовал сам визит российского министра. Большинство вопросов, которые репортеры адресовали Лаврову, касались «вмешательства» Москвы в американские выборы и отставки директора ФБР Джеймса Коми.

Читайте также Лавров рассказал о результатах встречи с Трампом