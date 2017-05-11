Дутерте отправил войска на спорный остров в Южно-Китайском море
Филиппины начали отправку войск и снабжения на спорный остров Титу в
Филиппины начали отправку войск и снабжения на спорный остров Титу в
Отмечается, что Манила готовится к строительным работам, которые включают в себя укрепление и удлинение
Глава западного командования вооруженных сил страны Рауль дель Росарио сообщил, что первоначальное обеспечение и войска было доставлены на Титу на прошлой неделе. Отмечается, что этот остров находится неподалеку от рифа Суби — одного из островов архипелага Спратли, где строит военные объекты Китай.
Президент Филиппин Родриго Дутерте ранее заявлял, что намерен построить на Титу казармы.
Острова в
12 июля арбитражный суд в Гааге определил, что у Пекина нет права на спорные территории в