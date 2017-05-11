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16:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Дутерте отправил войска на спорный остров в Южно-Китайском море

Филиппины начали отправку войск и снабжения на спорный остров Титу в Южно-Китайском море. Отмечается, что Манила готовится к строительным работам, которые включают в себя укрепление и удлинение взлетно-посадочной полосы, возведение дока, рыбного порта и ряда других объектов. Об этом в четверг, 11 мая, сообщает Associated Press.

Источник: AP 2017

Отмечается, что Манила готовится к строительным работам, которые включают в себя укрепление и удлинение взлетно-посадочной полосы, возведение дока, рыбного порта и ряда других объектов. На это филиппинские власти готовы потратить 32 миллиона долларов.

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Глава западного командования вооруженных сил страны Рауль дель Росарио сообщил, что первоначальное обеспечение и войска было доставлены на Титу на прошлой неделе. Отмечается, что этот остров находится неподалеку от рифа Суби — одного из островов архипелага Спратли, где строит военные объекты Китай.

Президент Филиппин Родриго Дутерте ранее заявлял, что намерен построить на Титу казармы.

Острова в Южно-Китайском море являются предметом территориального спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом. Наиболее напряженной является ситуация вокруг рифа Скарборо, а также южного архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом.

12 июля арбитражный суд в Гааге определил, что у Пекина нет права на спорные территории в Южно-Китайском море. В ответ председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что острова в ЮКМ с древних времен являются неотъемлемой территорией Китая.

Комментарии
1
АЛМАЗ ГАЛЯУВ
Все острова российские - в любом острове на скалах вы найдете надпись"здесь был вова" и из этого следует , что они все вованские !!
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