Дутерте отправил войска на спорный остров в Южно-Китайском море

Отмечается, что Манила готовится к строительным работам, которые включают в себя укрепление и удлинение взлетно-посадочной полосы, возведение дока, рыбного порта и ряда других объектов. На это филиппинские власти готовы потратить 32 миллиона долларов.

Глава западного командования вооруженных сил страны Рауль дель Росарио сообщил, что первоначальное обеспечение и войска было доставлены на Титу на прошлой неделе. Отмечается, что этот остров находится неподалеку от рифа Суби — одного из островов архипелага Спратли, где строит военные объекты Китай.

Президент Филиппин Родриго Дутерте ранее заявлял, что намерен построить на Титу казармы.

Острова в Южно-Китайском море являются предметом территориального спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом. Наиболее напряженной является ситуация вокруг рифа Скарборо, а также южного архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом.