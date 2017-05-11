Рустэм Хамитов встретился с генеральным директором АО «Российский экспортный центр» Петром Фрадковым

«Российский экспортный центр» является специализированной организацией, работающей с экспортёрами по принципу «единого окна» в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, в том числе через взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, участвующими в развитии внешнеэкономической деятельности Российской Федерации.

Пётр Фрадков отметил, что предприятия республики обладают большим экспортным потенциалом. Прежде всего, это касается таких быстрорастущих отраслей, как машиностроение и сельское хозяйство. В настоящее время Башкортостан занимает восьмое место среди регионов России по объёмам экспорта.

Совместно с «Российским экспортным центром» в Башкортостане уже реализованы 32 проекта, а также образовательная программа, в рамках которой обучение прошли 43 потенциальных экспортёра, представляющих субъекты малого и среднего предпринимательства.

В ближайшее время будет подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством Башкортостана и АО «Российский экспортный центр». Также «Российский экспортный центр» планирует в перспективе открыть в республике своё региональное подразделение.