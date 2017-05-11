Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Треть россиян не доверяет врачам
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Анна Михалкова показала возмужавших сыновей
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Массимо Каррера: Надеюсь, я выиграл первый чемпионат из многих
Карпин дал прогноз на матч ЛЕ «Сельта» — «Манчестер Юнайтед»
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Диверсанты взорвали склад ВСУ в Ровенской области — СМИ
Киркоров не будет приглашать предателей на юбилей
Родстер «Крым»: новые подробности амбициозного проекта
BMW на пороге революции (видео про будущее марки)
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
9Юбилей Корейской народной армии
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
18:14 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко о едином рынке: давайте не ставить друг другу «подножки»

На встрече с губернатором Ростовской области России Василием Голубевым президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал неравные конкурентные условия для белорусских и российских товаров на общем рынке.

Источник: Sputnik.by

По мнению Александра Лукашенко, на едином рынке необходимо вести себя «по-партнерски», неравная конкуренция создает препятствия торговле и вредит производителям как в Беларуси, так и в России.

«Если у нас единый рынок, то давайте не будем друг другу “подножки” ставить. Если России не нужна продукция, надо нам прямо сказать. Я президенту вашему это говорил: “Вы нам скажите”. Те 7 миллионов тонн дефицита молочной продукции в России, эту дыру надо закрывать, мы только 4 поставляем, еще 3 остается. Зачем блокировать? Если не надо, вы скажите», — заявил Лукашкенко.

Глава государства предупредил, что у Беларуси есть альтернативные возможности поставок продукции на рынки других стран.

«Мы высушим молоко, вон в Венесуэле голодают люди, в Африке люди с руками и ногами возьмут, Китай открыл свой рынок мясу и молоку, высушим молоко и отвезем туда. Нет, нам надо. Ну так тогда не мешайте торговать. Если мы с кем-то конкурируем, тогда надо конкурировать, у нас свободный рынок», — отметил Лукашенко.

В ходе встречи с губернатором Ростовской области президент Беларуси также сообщил о том, что совместная программа кооперации «Гомсельмаша» и «Ростсельмаша» должна быть представлена до 5 июня.

«Если мы производим комбайны в Гомеле, и “Ростсельмаш” производит, надо понимать, что мы должны как партнеры договориться. Это наш общий рынок, давить друг друга не надо. Если “Ростсельмаш” не видит возможности договориться, ну что нам остается делать? Конкурировать не только на наших рынках, но и за пределами», — констатировал президент.

Заявление президента Беларуси Александра Лукашенко на встрече с губернатором Ростовской области России Василием Голубевым слушайте на радио Sputnik Беларусь.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Брестчане третий раз достали зимние сапоги, а Гродно и Гомель в цвету
МИД ответил на претензии СМИ из-за фото Лаврова и Трампа
Северная Корея заявила о праве безжалостно карать американцев
AP: Эр-Рияд оплатил кампанию против акта о терактах 11 сентября
«Ловца покемонов» Соколовского приговорили к условному сроку
В Счетной палате рассказали, как россияне используют маткапитал
Сборная России обыгрывает Данию после второго периода
Google оплатил штраф в размере 438 миллионов рублей
Спорт
Массимо Каррера: Надеюсь, я выиграл первый чемпионат из многих Главный тренер «Спартака» дал невероятное количество интервью итальянским СМИ после чемпионства красно-белых
Авто
В Москве ищут водителя BMW, напавшего на мать с детьми Инцидент произошел на пешеходном переходе в центре Москвы, когда женщина с двумя детьми переходила дорогу
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс Актер, прославившийся благодаря сотрудничеству с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и Кевин Смит, умер в возрасте 77 лет
Недвижимость
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
В Москве построят 49 станций метро за три года
В Москве из-за холодов вновь включили отопление
В границах Москвы построят «город» на 77 тысяч жителей
Леди
Пара устроила себе необычную и очень красивую свадьбу (фото) Влюбленные решили сделать этот важный день незабываемым
Дети
СМИ узнали, где будут отдыхать летом дети Аллы Пугачевой Семья певицы проведет отпуск на берегу Балтийского моря. 
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь