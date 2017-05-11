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16:07 (мск), источник: Sputniknews.kz

Fine, thank you: Назарбаев побеседовал по-английски с ректором университета

АСТАНА, 11 мая — Sputnik. Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с президентом АОО «Назарбаев Университет» Шигео Катсу, сообщила пресс-служба Акорды.

Источник: Sputniknews.kz

Главе государства был представлен отчет по итогам деятельности образовательного учреждения, а также информация о достижениях университета за годы существования и планах дальнейшего развития.

Президенту Казахстана было доложено, что за семь лет работы АОО «Назарбаев Университет» была перенята лучшая практика ведущих международных вузов и внедрен принцип меритократии, что способствовало отбору наиболее перспективных и одаренных студентов со всей страны.

По информации Шигео Катсу, наличие на сегодняшний день при университете сильного исследовательского института позволяет развивать технологии и знания для продвижения устойчивого партнерства на национальном уровне.

В текущем году ожидается третий выпуск студентов АОО «Назарбаев Университет».

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