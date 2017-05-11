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16:23 (мск), источник: Интерфакс

Суд в пятницу рассмотрит ходатайство об аресте объявленного в розыск челябинского экс-губернатора Юревича — адвокат

Челябинск. 11 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Следствие в пятницу подаст в Ленинский районный суд Челябинска ходатайство о заочном аресте бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, сообщил агентству «Интерфакс-Урал» его адвокат Игорь Трунов.

«Следователь планирует завтра, 12 мая, выйти с ходатайством в суд. Завтра же состоится заседание о заочном аресте», — сказал И. Трунов.

Он добавил, что защита предоставила следствию документы из медучреждения Лондона, согласно которым М. Юревич не может из-за болезни находиться под арестом.

Ранее сообщалось, что 5 мая обвиняемый в коррупции экс-губернатор Челябинской области М. Юревич объявлен в международный розыск, следствие намерено ходатайствовать о его заочном аресте.

Ранее четвертое следственное управление Главного следственного управления СКР возбудило уголовное дело по факту получения взятки М. Юревичем, занимавшим в 2012 году должность губернатора Челябинской области, от Виталия Тесленко, назначенного М. Юревичем на должность министра здравоохранения региона.

По данным следствия, он систематически получал взятки от В. Тесленко, их общая сумма составила 26 млн рублей.

Кроме того, бывшему губернатору вменяется подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда, которая была показана в декабре 2012 года на Первом канале, а в ноябре 2013 года опровергнута на том же канале на основании вступившего в законную силу решения Останкинского районного суда города Москвы.

М. Юревич в настоящее время находится за границей. 10 апреля он должен был явиться на допрос, однако его адвокат сообщил, что его подзащитный не смог прилететь в Екатеринбург по состоянию здоровья.

Со ссылкой на пресс-секретаря Ю. Бобылеву сообщалось, что лечение М. Юревича за границей продлится до 6 июня.

Ранее со ссылкой на адвоката сообщалось, что М. Юревич находится на лечении в Израиле.

Комментарии
1
Ольга Шарова
Средневековая охота на ведьм.
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