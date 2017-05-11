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18:36 (мск), источник: Volga News

Губернатор: «В наведении порядка в сфере ЖКХ помогут сами жители»

В четверг, 11 мая, губернатор Николай Меркушкин в ходе пресс-конференции сообщил, что в ближайшее время наступит новый этап в наведении порядка в сфере ЖКХ.

«В этой сфере вращаются огромные средства, до 100 млрд рублей в год и даже если вывести серыми схемами 5%, это уже 5 млрд рублей. Мы ставим жесткий заслон всем этим нелегальным схемам. Например, небольшая управляющая компания в Сызрани недавно пыталась вывести 140 млн рублей», — рассказал губернатор.

Глава региона заметил, что в наведении порядка в сфере ЖКХ будет широко использоваться помощь самих жителей Самарской области. «В Самаре создаются 355 общественных советов, это самый нижний уровень местного самоуправления, они получат широкие полномочия, в том числе по утверждению смет на капитальный ремонт, утверждение отчетов управляющих компаний», — рассказал Николай Меркушкин.

Глава региона подчеркнул, что к работе в общественных советов привлекут самых заинтересованных самарцев.

Николай Меркушкин добавил, что уже есть люди, которые всячески препятствуют созданию общественных советов. «Столько денег разворовали уже в сфере ЖКХ некоторые, другие рабочих Дома Печати обманули, дольщики обмануты. 15−20 лет они этим занимались, естественно, они будут против наведения порядка», — сказал губернатор.

Глава региона заметил, что если бы не такая позиция, на эти деньги можно было бы очень много сделать для Самарской области.

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