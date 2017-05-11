Начальник управления транспорта мэрии Иркутска подал в отставку
Евгений Владимирский написал заявление по собственному желанию.
Евгений Владимирский написал заявление по собственному желанию.
Начальник управления транспорта администрации Иркутска Евгений Владимирский написал заявление на увольнение по собственному желанию. Чиновнику предложили работу в другом регионе. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Сейчас Евгений Владимирский находится в отпуске с последующим увольнением.
— Моя профессиональная деятельность в мэрии Иркутска закончилась в связи с новым предложением о работе в другом регионе. Администрации хочется пожелать дальнейшего улучшения работы в сфере транспорта и в целом города. Я получил колоссальный опыт работы в мэрии. Нужно двигаться дальше, — сообщил корр. агентства Евгений Владимирский.
Напомним, что на прошлой неделе Иван Носков сложил полномочия
Ранее несколько сотрудников ключевых должностей были уволены из комитета городского обустройства администрации Иркутска. Это начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда Сергей Фоминых и начальник департамента дорожной деятельности Михаил Малыхин. Кроме того, свои посты потеряли несколько специалистов различных отделов.
Также 4 мая стало известно, что свои полномочия сложил заместитель мэра — председатель комитета экономики администрации Иркутска Руслан Ким. Исполняющей обязанности назначена заместитель председателя комитета Юлия Ашуркова. Заместителем мэра — председателем комитета по управлению муниципальным имуществом стала Екатерина Козулина.