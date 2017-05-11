Начальник управления транспорта мэрии Иркутска подал в отставку

Начальник управления транспорта администрации Иркутска Евгений Владимирский написал заявление на увольнение по собственному желанию. Чиновнику предложили работу в другом регионе. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Сейчас Евгений Владимирский находится в отпуске с последующим увольнением.

— Моя профессиональная деятельность в мэрии Иркутска закончилась в связи с новым предложением о работе в другом регионе. Администрации хочется пожелать дальнейшего улучшения работы в сфере транспорта и в целом города. Я получил колоссальный опыт работы в мэрии. Нужно двигаться дальше, — сообщил корр. агентства Евгений Владимирский.

Напомним, что на прошлой неделе Иван Носков сложил полномочия вице-мэра Иркутска по собственному желанию. В этой должности он работал с ноября 2015 года.

Ранее несколько сотрудников ключевых должностей были уволены из комитета городского обустройства администрации Иркутска. Это начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда Сергей Фоминых и начальник департамента дорожной деятельности Михаил Малыхин. Кроме того, свои посты потеряли несколько специалистов различных отделов.

Также 4 мая стало известно, что свои полномочия сложил заместитель мэра — председатель комитета экономики администрации Иркутска Руслан Ким. Исполняющей обязанности назначена заместитель председателя комитета Юлия Ашуркова. Заместителем мэра — председателем комитета по управлению муниципальным имуществом стала Екатерина Козулина.