О чем говорили Додон и Путин в Москве

— Мы уделили внимание повестке двусторонних отношений. Уже достигнуты успехи в том, что касается возобновления экспорта и решения проблем мигрантов. Мы вышли с просьбой продолжить открытие доступа на российский рынок молдавским предприятиям, с одной стороны, а с другой — продолжить решение проблем мигрантов, — рассказал Игорь Додон.

Глава государства также отметил, что считает, что большой гордостью для всех жителей нашей страны является тот факт, что в День Победы в центре Москвы прозвучал гимн Республики Молдова.

Напомним, 9 Мая Игорь Додон принял участие в Параде Победы на Красной площади в Москве по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина, после чего лидеры возложили цветы к Могиле неизвестного солдата. Позднее Игорь Додон вместе с семьей принял участие в торжественном приеме по случаю Дня Победы в Кремле.

Это первый раз за последние 15 лет, когда молдавский лидер участвовал в мероприятиях по случаю Дня Победы в столице России на столь высоком уровне.

В рамках визита в Москву президент встретился также с председателем и руководителями всех фракций Государственной Думы РФ.