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17:27 (мск), источник: Новости Воронежа

Прокуратура опровергла, что Николай Шишкин участвует в конкурсе на должность председателя облсуда

Информацию, появившуюся в СМИ, назвали ложной.

В четверг, 11 мая, в СМИ появилась информация, что прокурор Николай Шишкин участвует в конкурсе на вакантную должность председателя воронежского облсуда.

Сообщалось, что Николай Шишкин уже подал необходимые документы в Высшую квалификационную коллегию судей РФ. СМИ ссылались на свои источники и уже обсуждали шансы прокурора сменить погоны на мантию. Но вскоре информацию официально опровергли.

«Данная информация не соответствует действительности», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

Отметим, что информация о планах Николая Шишкина занять вакантное место главы облсуда Воронежской области регулярно появляется с лета прошлого года. Сначала прокурор её опроверг, а позже на пресс-конференциях отвечал, что это личный вопрос и просил спрашивать его о работе ведомства.

Напомним, что место председателя Воронежского облсуда вакантно еще с мая 2016 года. Но ВККС до сих пор не определилась с кандидатурой нового главы — всех претендентов до этого забраковали.

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