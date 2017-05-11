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17:18 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: Эр-Рияд оплачивал кампанию противников закона о терактах 11 сентября

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Саудовская Аравия оплачивала значительную часть кампании, организованной противниками закона США, позволяющего пострадавшим и родственникам жертв атак 11 сентября подавать в суд на Эр-Рияд, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

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По информации агентства, кампания по лоббированию началась спустя месяц после голосования за законопроект. В рамках этой кампании противники закона оплачивали визиты ветеранов в Вашингтон, а также предупреждали законодателей о «нежелательных последствиях», однако происходило это не без участия властей Саудовской Аравии.

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Несмотря на то, что в США есть закон, требующий от организаторов лоббистской деятельности сообщать о получении денег от иностранных государств или политических партий, некоторые из организаторов кампании вовремя не проинформировали минюст США о роли Саудовской Аравии.

За два дня до 15-й годовщины трагедии самого масштабного теракта в истории США 9 сентября палата представителей США проголосовала за законопроект JASTA (законопроект, позволяющий привлекать к ответственности спонсоров терроризма — ред.). Этот закон позволяет пострадавшим и родственникам жертв атак 11 сентября подавать в суд на Саудовскую Аравию, гражданами которой были большинство террористов, осуществивших атаки. Сенат единогласно поддержал документ в мае этого года. Президент Барак Обама наложил вето на принятый законопроект, но Сенат и палата представителей подавляющим большинством преодолели это вето, что стало первым подобным случаем при администрации Обамы.

Комментарии
2
А Б
Инспираторы терактов должны отвечать перед родственниками и близкими погибших, в том числе и в материальном плане.
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Tavovic
Странная страна в которой возможно с легкостью манипулировать законодателями , видимо это вершина демократии в их понимании )
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