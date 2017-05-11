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17:22 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Министр соцполитики: родители главы ДНР получают украинскую пенсию

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Родители главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко получают украинскую пенсию. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева в интервью Цензор. НЕТ.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Вот родители Захарченко получают пенсию на нашей территории. Их сынуля там себя президентом назвал (в палате № 6 все Наполеоны и президенты), а они почему-то в “новоросский” рай не едут», — сказал он.

По его словам, препятствовать «пенсионному туризму», когда жители неподконтрольной Киеву части Донбасса ездят за украинскими пенсиями через линию разграничения, фактически невозможно.

«Как только мы начинаем бороться с этим явлением, сразу появляются правозащитники и кричат, что мы нарушаем права людей. Говорят: “Вы назначили пенсии, закройте глаза на все и выплачивайте”. Такая у них позиция. Мы им начинаем объяснять, что в стране есть закон», — пожаловался он.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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