Ирпенский депутат Аверко задекларировал 586 квартир

Сам Аверко говорит, что задекларированных квартир не 186, а 191.

«Я точно знаю количество квартир, которые задекларировал. Их 191. Все квартиры я зарегистрировал на свое имя, в дальнейшем я их намерен продавать так, как это определено законом: я иду к нотариусу, мы проводим все необходимые действия. Это не является схемой уклонения (от уплаты налогов — прим. ЧЕСТНО), я легализовал все квартиры с целью оплатить все, что должен оплатить государству, не надо думать, что я что-то скрываю. Я плачу все налоги государству», — сказал Аверкий.

На самом деле автоматический подсчет квартир в декларации, который проверяли и вручную, свидетельствует, что Аверко задекларировал 186 квартир, сообщает Общественное движение «Честно» со ссылкой на электронную декларацию политика.

Эта недвижимость находится в Ирпене, там, где Аверко ведет строительство и имеет право голоса на сессиях совета. Общая площадь квартир — 7 тысяч 888,1 кв. м — это больше, чем площадь футбольного поля НСК «Олимпийский».

За прошлый год депутат заработал всего около 20 тысяч гривен, в то же время доход от продажи 400 квартир в 2016 году составил более 50 млн гривен.

Кроме квартир, в Аверко имеет 4 жилых дома общей площадью почти 600 кв. м, 18 земельных участков общей площадью 40116 кв. м и более 16 миллионов гривен сбережений.

Также политик задекларировал 10 объектов незавершенного строительства, площадь которых неизвестна.

Аверко является руководителем и соучредителем Строительной фирмы «Синергия».

Юрист Юрий Брыкайло, который специализируется на земельных вопросах, говорит, что оформление квартир на застройщика может быть связано с уклонением от уплаты налогов.

«Надо смотреть договоры, по какой цене продаются эти квартиры. Также он должен указать стоимость квартир на момент оформления на себя и на момент продажи. Если цена на квартиры в декларации не указана, не проблема заключить договор на продажу квартиры за 10% от ее реальной стоимости, оплатить из этих средств 8,5% налога, а остальные 90% получить наличными. В этом может быть экономия», — говорит Брыкайло.

«Честно» отмечает, что Аверко в 2016 году продал 400 квартир, о чем сообщил в разделе «расходы и сделки», однако стоимости ни одной из них в этом разделе не указал.

Журналисты подсчитали, что если взять сумму, которую задекларировал Аверко как доход от отчуждения всего недвижимого имущества (квартир, земли и домов), а это почти 52 миллиона гривен, и разделить ее всю хотя бы на 400 проданных депутатом квартир — это приблизительная стоимость одной квартиры под Киевом составит 130 тысяч гривен. По курсу Нацбанка — это чуть меньше 5000 долларов.

Семья депутата владеет пятью легковыми автомобилями — Daewoo Lanos, Fiat Doblо, Lexus RX 350, Мercedes-benz E 200 и Opel Vectra.

Аверко является бенефициарным владельцем на 5 предприятиях — это ООО «Эквитас Компани», ООО «Синергия Фуд», ООО «Стройфирма Синергия», ООО «Обслуживающая компания «Синергия-Сервис», Адвокатское объединение «Эквитас».