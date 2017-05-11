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17:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Северная Корея заявила о праве безжалостно карать американцев

Северокорейские власти имеют полное право безжалостно наказывать американских граждан, задержанных на территории страны. Об этом заявило Центральное телеграфное агентство Кореи, содержание материала передает Reuters. По данным ЦТАК, в ближайшее время будут обнародованы причины задержания двух граждан Соединенных Штатов.

Источник: AP 2017

По данным ЦТАК, американские СМИ пытаются представить задержание двух граждан США на территории Северной Кореи как приглашение к своего рода «торгам», однако это чистое «невежество». Как уточняет агентство, в ближайшее время будут обнародованы причины задержания американцев.

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Ким Хак Сон, работавший в Пхеньянском университете науки и техники, был задержан в субботу, 6 мая, по подозрению во «враждебных действиях» против государства. Он один из четверых американцев, находящихся под стражей на территории КНДР в данный момент.

До этого, в конце апреля, был задержан Ким Санг Док, который имел отношение к тому же учебному заведению.

Ранее северокорейским судом были признаны виновными в антигосударственных преступлениях 22-летний студент Отто Вомбиер и 62-летний миссионер Ким Дон Чхоль. Вомбиер был задержан в январе 2016 года и приговорен к 15 годам каторжных работ за попытку кражи пропагандистского плаката.

Два месяца спустя Ким Дон Чхоль был приговорен к 10 годам каторжных работ за подрывную деятельность. Ни один из них не появлялся на публике после вынесения приговора.

Комментарии
21
А Б
Бессильная злоба Ына на США, выразившаяся в заявлении о безжалостном наказании американских граждан, переходит все границы понимания человеческих качеств лидера КНДР, который, если применит такие наказания в отношении граждан США, получит адекватный ответ от самой мощной державы мира. Он, возможно, вспомнит потом о своём безумном решении, но это может быть поздно.
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Роман Виноградов
Не надо его записывать всем в отцы. А если речь идет о победе в ВОВ, то это победа народов СССР и народов стран антигитлеровской коалиции.
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Иван Петров
Американцы и их прихлебатели, смотрю, задёргались.
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