Северная Корея заявила о праве безжалостно карать американцев

По данным ЦТАК, американские СМИ пытаются представить задержание двух граждан США на территории Северной Кореи как приглашение к своего рода «торгам», однако это чистое «невежество». Как уточняет агентство, в ближайшее время будут обнародованы причины задержания американцев.

Ким Хак Сон, работавший в Пхеньянском университете науки и техники, был задержан в субботу, 6 мая, по подозрению во «враждебных действиях» против государства. Он один из четверых американцев, находящихся под стражей на территории КНДР в данный момент.

До этого, в конце апреля, был задержан Ким Санг Док, который имел отношение к тому же учебному заведению.

Ранее северокорейским судом были признаны виновными в антигосударственных преступлениях 22-летний студент Отто Вомбиер и 62-летний миссионер Ким Дон Чхоль. Вомбиер был задержан в январе 2016 года и приговорен к 15 годам каторжных работ за попытку кражи пропагандистского плаката.

Два месяца спустя Ким Дон Чхоль был приговорен к 10 годам каторжных работ за подрывную деятельность. Ни один из них не появлялся на публике после вынесения приговора.