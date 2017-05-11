Мэр Уфы: Качество дорог зависит от количества денег
По словам Ирека Ялалова он сам недоволен качеством асфальтового полотна.
По словам Ирека Ялалова он сам недоволен качеством асфальтового полотна.
Уфимский
— Я сам ездил по дорогам Астаны, азиатских и европейских стран. И конечно же к нашему асфальту у меня тоже есть претензии. Но качество дорог зависит от количества денег. Для того, чтобы дороги были хорошими, нужны большие бюджеты, — отметил глава уфимской администрации.
Вопрос о качестве покрытия дорог в комментариях задал один из подписчиков.