Мэр Уфы: Качество дорог зависит от количества денег

Уфимский сити-менеджер недоволен качеством дорог в столице Башкирии. Об этом Ирек Ялалов признался во время стрима (прямого эфира) на официальном аккаунте мэрии в Facebook.

— Я сам ездил по дорогам Астаны, азиатских и европейских стран. И конечно же к нашему асфальту у меня тоже есть претензии. Но качество дорог зависит от количества денег. Для того, чтобы дороги были хорошими, нужны большие бюджеты, — отметил глава уфимской администрации.

Вопрос о качестве покрытия дорог в комментариях задал один из подписчиков.