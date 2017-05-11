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17:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Ирек Ялалов призвал создать в Уфе единого крупного перевозчика

Эту идею глава уфимской администрации высказал во время прямого эфира.

Ситуация с рынком пассажирских перевозок в Уфе по-прежнему далека от идеала. Для того чтобы пересесть из одного автобуса в другой нужно вновь отсчитывать монеты. Единой транспортной карты, как в Москве или Казани, в столице Башкирии до сих пор нет.

— Ничто не мешает созданию такой карты, — ответил в прямом эфире на вопрос корреспондента «Комсомолки» Ирек Ялалов. — Просто надо понимать, что в крупном городе, в идеале, нужен один большой перевозчик. Частные перевозчики не будут работать себе в убыток, а городские перевозки всегда будут убыточными.

По словам уфимского сити-менеджера, на создание такого перевозчика понадобится до девяти миллиардов рублей, что выше годового бюджета города.

— Такую проблему сложно решить без помощи государства, — отметил Ялалов.

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