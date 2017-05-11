Ирек Ялалов призвал создать в Уфе единого крупного перевозчика
Эту идею глава уфимской администрации высказал во время прямого эфира.
Эту идею глава уфимской администрации высказал во время прямого эфира.
Ситуация с рынком пассажирских перевозок в Уфе
— Ничто не мешает созданию такой карты, — ответил в прямом эфире на вопрос корреспондента «Комсомолки» Ирек Ялалов. — Просто надо понимать, что в крупном городе, в идеале, нужен один большой перевозчик. Частные перевозчики не будут работать себе в убыток, а городские перевозки всегда будут убыточными.
По словам уфимского
— Такую проблему сложно решить без помощи государства, — отметил Ялалов.