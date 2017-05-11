Книгу главы парламент Крыма отправят в США, Европу и Китай

Об этом сообщила пресс-секретарь главы крымского парламента Оксана Савенкова.

В частности, по ее словам, экземпляры книги будут отправлены в библиотеку Конгресса США, Нью-Йоркскую и Британскую библиотеки, а также в национальные библиотеки Китая, Франции, Германии, Швеции и других стран.

Кроме того, книгу Константинова получат ведущие российские и иностранные вузы, среди которых Московский государственный институт международных отношений МИД России, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Гарвардский, Кембриджский, Оксфордский, Лондонский, Стэнфордский, Йельский, Мюнхенский университеты.

Издание на русском языке также получат библиотеки и вузы Абхазии, Южной Осетии, Молдавской Приднестровской республики, на английском и русском — дипломатические представительства иностранных государств в Москве.

Основа книги председателя Государственного совета Республики Крым Владимира Константинова «Пройти свой путь» — живые, личностно и эмоционально окрашенные воспоминания и размышления автора о событиях в Крыму, России и на Украине, охватывающие период с осени 2013 года по 18 марта 2014 года.

В Крыму презентация книги состоялась 16 марта — в день третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией.